Александр КЕМКИН: «Любенович дал поверить в себя»

21-летний голкипер ярко провел вторую часть сезона в УПЛ в составе «Миная», чем привлек к себе внимание «Карпат», вернувшихся в элитный дивизион. С переходом во львовский клуб игрок поздравил корреспондент Sport.ua.

– Каковы первые впечатления после трансфера?

– Очень хорошие. Приятно, что мои выступления во второй части сезона были замечены, и я получил возможность перейти в хороший, статусный клуб и останусь играть на уровне УПЛ. Буду доказывать свои амбиции на футбольном поле.

– Писали об интересе к вам со стороны «Динамо» Батуми. Были ли еще какие-нибудь варианты, кроме «Карпат»?

– Я игрок «Карпат». О прочем, полагаю, говорить не имеет смысла.

ФК Карпаты. Александр Кемкин

– Основным вратарем «Карпат» является Андрей Кожухарь. Не боитесь конкуренции?

– Зачем тогда было вообще переходить, если боишься конкуренции? Готов бороться за место в стартовом составе. В «Минае» тоже было непросто выиграть конкуренцию за место в стартовом составе. Нужно работать над собой.



– С кем-то из игроков нынешнего состава «Карпат» знакомы?

– Да. С Эдуардом Козиком и Андреем Булезой. Мы вместе были в системе «Шахтера». С тем же Булезой и Богданом Векляком были вместе в «Минае».

Все профессионалы. Поэтому не думаю, что будут какие-нибудь проблемы. Цель для команды – показывать результат, побеждать. Я не думаю, что в коллективе могут быть какие-то проблемы.

– Как оцените сезон для себя в «Минае»?

– В первой части сезона я не играл. Во второй мы показали хороший результат. Команда смогла набрать 19 очков. Жаль, что не остались в УПЛ. Не хватило последнего шага.

Команда подарила эмоции болельщикам, всей футбольной Украине. После первого круга нас уже списали, а мы смогли побороться за сохранение места в УПЛ.

Я считаю, весенняя часть получилась довольно хорошей. Но, к сожалению, мы не остались в УПЛ, поэтому априори сезон не может быть удачным. Мы не выполнили главную задачу.



– Чего не хватило, чтобы остаться в УПЛ?

– В первом круге потеряли много очков. В конце сезона не хватило последней игры. Где-то в первой части сезона недобрали очков, во втором круге не хватило опыта.

– В чем секрет Желько Любеновича?

– Мы много с ребятами говорили, что он дал нам веру в себя. Он говорил не бояться играть. Много общался с игроками. Проводил индивидуальные разговоры. Вера и желание игроков позволили получить результат весной.

Также стоит сказать, о тренерском штабе «Миная», проведшем большую работу. Помощник тренера Игорь Дудник оказал большое влияние на команду. В трудных ситуациях всегда поддерживал.

– Помните эмоции от первого матча УПЛ?

– Только положительные. Я ждал этого шанса. Мне доверил тренер дебютировать. Хотелось воспользоваться и отблагодарить хорошей игрой.

ФК Минай. Александр Кемкин

– Вы воспитанник запорожского футбола. В чем особенность данного региона, готовящего так много футболистов?

– Всегда было так, что в Запорожье из школы выходило много качественных игроков. Я полагаю, что главный секрет в тренерах. Они дают хорошую подготовку игрокам. Умеют работать с молодежью и видят потенциал молодых футболистов.

– Расскажите о периоде в «Шахтере».

– Меня пригласили в «Шахтер» U-17 за полгода до выпуска из Академии в Запорожье. Особых успехов не было, потому что за молодежную команду «горняков» отыграл только 4 официальных матча.

Была большая конкуренция за место в воротах. В меня не верили. Наверное, был слабым, потому не играл. У меня никогда не было никаких обид на «Шахтер». Напротив, это давало мотивацию больше работать над собой.

Исчезла команда U-21. Искал себе команду. Появилась возможность перейти в «Минай». Понимал, что мне нужно работать.

– Уже тогда чувствовалось, что у Георгия Судакова есть большой талант?

– Да. Он выделялся. Когда я пришел в команду U-17, его уже приглашали к 19-летним. Жору постоянно брали в старшие возрастные группы. Было видно, что он талантливый игрок.



– «Шахтер» дает хорошие условия, но конкуренция велика. Может, лучше молодому игроку начинать с более простых команд?

– Выживает сильнейший. Важно такой этап пройти, чтобы стать сильнее. В «Шахтере» все тренеры и специалисты на очень высоком уровне. Клуб выпустил большое количество воспитанников, играющих на уровне национальной сборной, ЛЧ, УПЛ, Первой и Второй лиг.

– Не боялись после «Шахтера» переходить в «Минай»?

– Нет. У меня в голове было только одна мысль – футбол. Пока я выступал за «Минай», клуб играл все время в УПЛ. Для меня было главное – перспектива играть на самом высоком уровне в Украине. Все остальное было не столь важно.

– Вашим конкурентом долгое время был опытный Александр Бандура. Как сложились ваши отношения?

– С ним было непросто конкурировать. Саша был капитаном команды и одним из лидеров в раздевалке. Хороший опытный вратарь. Я всегда мог к нему обратиться за советом. Потому никогда не было никаких проблем.



– Вы очень хорошо играете ногами. Насколько это качество важно для вратаря в современном футболе?

– Я считаю, что очень важно. Ты не попадешь ни в один хороший клуб, если не умеешь играть ногами. Это важно в современном футболе.

– Умение игры ногами приобретается во время тренировок или дается с рождения?

– Можно приобрести во время тренировок. Здесь очень важна работа тренера. В моем случае в Академии «Металлурга» и затем «Шахтера» была проделана большая работа в этом направлении.

– Никогда не было желания исполнить штрафной, исполнить пенальти?

– Это нужно, чтобы тренер дал такую ​​возможность. Должно быть безумное доверие от наставника. Нужно до этого дойти.



– Вы не очень высокий вратарь. В этом есть проблема?

– Я в этом не вижу проблемы. Если ты не двух метров роста, то ты должен брать другими качествами – реакцией, прыжком, выбором позиции. У каждого вратаря есть свои преимущества. Сейчас в мире хватает невысоких голкиперов – Джордан Пикфорд, Эдерсон, Ян Зоммер. Антропометрию можно компенсировать другими качествами.

– Кто из современных вратарей импонирует больше всего?

– Я не могу выделить кого-то одного. Я смотрю за всеми вратарями и выделяю что-то хорошее для себя. Некий собирательный образ. Игра ногами – Эдерсон. Игра на линии – Зоммер. Стараюсь от каждого голкипера брать что-нибудь для себя.

– Все мальчики хотят играть нападающими. Почему вы стали вратарем?

– Я тоже начинал играть в поле, был форвардом. Потом так получилось, что я встал в ворота и мне понравилось. Начало выходить, и решил ничего не менять.



– На ком из вратарей росли?

– В детской школе очень импонировал Давид Де Хеа.

– У вас 35 номер был в «Минае», как у другого воспитанника «Металлурга» Максима Коваля. Вам импонировала игра бывшего вратаря «Динамо»?

– Малая часть в этом есть. Когда я был в Академии «Металлурга», это был для меня пример, тем более, Максим – воспитанник запорожской школы.

– Вы родились в Мелитополе. Сейчас город находится под оккупацией. Остались ли там ваши родные?

– Все мои родные выехали оттуда.

– Вы провели сильную вторую часть сезона, но так и не получили пока вызов ни в молодежную, ни в олимпийскую сборную Украины. Не расстроились?

– Конечно, хочется получить вызов в сборную. Если тренер выбирает другого кандидата, то это его решение. Это нужно принять и работать дальше, чтобы становиться еще лучше. Все зависит только от меня.



Сергей ТИЩЕНКО