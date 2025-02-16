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Украина. Премьер лига
16 февраля 2025, 10:47 | Обновлено 16 февраля 2025, 10:48
969
2

Стало известно, сколько Рух получил за трансферы лидеров в Карпаты

В расположение «Карпат» перебралось 4 исполнителя

16 февраля 2025, 10:47 | Обновлено 16 февраля 2025, 10:48
969
2
Стало известно, сколько Рух получил за трансферы лидеров в Карпаты
ФК Карпаты.

Львовский «Рух» получил солидную сумму за переход своих лидеров к расположению «Карпат». Футболисты сменили клубную прописку в зимнее трансферное окно.

По информации источника, «желто-черные» продали «львам» защитника Алексея Сыча, полузащитников Илью Квасницу, Олега Федора, Марка Сапугу, Евгения Пастуха, а также нападающего Игоря Краснопира за общую сумму в размере 15 миллионов евро.

Во второй части УПЛ «Рух» стартует домашним матчем против черкасского ЛНЗ. «Карпаты» сыграют на выезде против киевского «Динамо».

Ранее генеральный директор «Карпат» Андрей Русол рассказал о переходах футболистов из «Руха» в «Карпаты».

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трансферы Андрей Русол Карпаты Львов трансферы УПЛ Рух Львов Алексей Сыч Юрий Тлумак Игорь Краснопир Олег Федор Илья Квасница Артур Рябов
Олег Вахоцкий Источник
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Gargantua81
ничего себе нашли лоха
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Слава Дмитров
Що за  херня?
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