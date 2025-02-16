Стало известно, сколько Рух получил за трансферы лидеров в Карпаты
В расположение «Карпат» перебралось 4 исполнителя
Львовский «Рух» получил солидную сумму за переход своих лидеров к расположению «Карпат». Футболисты сменили клубную прописку в зимнее трансферное окно.
По информации источника, «желто-черные» продали «львам» защитника Алексея Сыча, полузащитников Илью Квасницу, Олега Федора, Марка Сапугу, Евгения Пастуха, а также нападающего Игоря Краснопира за общую сумму в размере 15 миллионов евро.
Во второй части УПЛ «Рух» стартует домашним матчем против черкасского ЛНЗ. «Карпаты» сыграют на выезде против киевского «Динамо».
Ранее генеральный директор «Карпат» Андрей Русол рассказал о переходах футболистов из «Руха» в «Карпаты».
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