Обошел Шевченко. Яремчук – лучший бомбардир Украины в матчах Евро

Форвард Роман Яремчук забил победный гол в ворота сборной Словакии в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 (2:1).

Для игрока это третий гол на чемпионатах Европы.

Яремчук обошел Андрея Шевченко и стал лучшим бомбардиром украинской национальной команды в истории чемпионатов Европы.

Roman Yaremchuk has now scored more European Championship goals than any other player in Ukraine's history (3), overtaking Andriy Shevchenko. 🇺🇦#EURO2024 pic.twitter.com/DycHTgy4wU