Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обошел Шевченко. Яремчук – лучший бомбардир Украины в матчах Евро
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 18:38 | Обновлено 21 июня 2024, 18:39
1647
3

Обошел Шевченко. Яремчук – лучший бомбардир Украины в матчах Евро

У Романа три гола на чемпионатах Европы

21 июня 2024, 18:38 | Обновлено 21 июня 2024, 18:39
1647
3
Обошел Шевченко. Яремчук – лучший бомбардир Украины в матчах Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард Роман Яремчук забил победный гол в ворота сборной Словакии в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 (2:1).

Для игрока это третий гол на чемпионатах Европы.

Яремчук обошел Андрея Шевченко и стал лучшим бомбардиром украинской национальной команды в истории чемпионатов Европы.

По теме:
ФОТО. Лицо и эмоции джокера Яремчука после победы Украины над Словакией
Польша – Австрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Анатолий ТРУБИН: «Это была настоящая Украина. А не та, что с Румынией»
сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Словакия - Украина Роман Яремчук
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 20 июня 2024, 23:09 1
«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Барри Макгиган считает, что украинец снова победит

ФОТО. Валидольная победа. Лучшие моменты матча Словакии и Украины
Футбол | 21 июня 2024, 19:12 0
ФОТО. Валидольная победа. Лучшие моменты матча Словакии и Украины
ФОТО. Валидольная победа. Лучшие моменты матча Словакии и Украины

За сине-желтых в поединке Евро-2024 голы забили Шапаренко и Яремчук

Группа сборной Украины имеет самые большие шансы на три команды в плей-офф
Футбол | 21.06.2024, 11:45
Группа сборной Украины имеет самые большие шансы на три команды в плей-офф
Группа сборной Украины имеет самые большие шансы на три команды в плей-офф
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Футбол | 21.06.2024, 18:30
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024
Футбол | 21.06.2024, 07:11
Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Сseresznye
Это не просто гол, а произведение футбольного искусства.    Если бы не забил, то просто сказали бы : Эххх.    Это Шапаренко получил как на ладошке и  не забить было трудней, чем забить.   Тут же Роман чуть ли не на цыпочках двигался и с обратным уклоном.  И умудрился тонюсенько так сыграть мимо кипера.
Ответить
+10
Показать Скрыть 1 ответ
MrStepanovM .
Не зупиняйся!
Ответить
+7
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри назвал главную причину своего поражения в бою с Усиком
Фьюри назвал главную причину своего поражения в бою с Усиком
21.06.2024, 10:29 7
Бокс
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
21.06.2024, 06:23 1
Футбол
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
20.06.2024, 05:20 2
Футбол
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
21.06.2024, 13:10 91
Футбол
Фьюри впервые прокомментировал видео, на котором он пьяный ударился о столб
Фьюри впервые прокомментировал видео, на котором он пьяный ударился о столб
20.06.2024, 10:49 2
Бокс
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
20.06.2024, 13:59 52
Футбол
Проиграли по делу. Италия установила антирекорд в матче с Испанией
Проиграли по делу. Италия установила антирекорд в матче с Испанией
21.06.2024, 07:13 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем