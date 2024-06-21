Чемпионат Европы21 июня 2024, 18:38 | Обновлено 21 июня 2024, 18:39
1647
3
Обошел Шевченко. Яремчук – лучший бомбардир Украины в матчах Евро
У Романа три гола на чемпионатах Европы
21 июня 2024, 18:38 | Обновлено 21 июня 2024, 18:39
1647
3
Форвард Роман Яремчук забил победный гол в ворота сборной Словакии в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 (2:1).
Для игрока это третий гол на чемпионатах Европы.
Яремчук обошел Андрея Шевченко и стал лучшим бомбардиром украинской национальной команды в истории чемпионатов Европы.
Roman Yaremchuk has now scored more European Championship goals than any other player in Ukraine's history (3), overtaking Andriy Shevchenko. 🇺🇦#EURO2024 pic.twitter.com/DycHTgy4wU— Squawka (@Squawka) June 21, 2024
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Комментарии 3
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Это не просто гол, а произведение футбольного искусства. Если бы не забил, то просто сказали бы : Эххх. Это Шапаренко получил как на ладошке и не забить было трудней, чем забить. Тут же Роман чуть ли не на цыпочках двигался и с обратным уклоном. И умудрился тонюсенько так сыграть мимо кипера.
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