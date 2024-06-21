Обошел Шевченко. Яремчук – лучший бомбардир Украины в матчах Евро

Форвард Роман Яремчук забил победный гол в ворота сборной Словакии в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 (2:1).

Для игрока это третий гол на чемпионатах Европы.

Яремчук обошел Андрея Шевченко и стал лучшим бомбардиром украинской национальной команды в истории чемпионатов Европы.