Италия повторила рекорд Испании по передачам на чемпионатах Европы

Вчера сборная Италии в первом туре Евро-2024 обыграла Албанию со счетом 2:1.

Сразу четыре игрока «Скуадры адзурры» в этом матче совершили более 100 точных передач: Жоржиньо – 120, Джованни Ди Лоренцо – 114, Алессандро Бастони – 110, Николо Барелла – 105.

Это позволило Италии повторить рекорд сборной Испании и стать второй сборной в истории чемпионатов Европы, в составе которой сразу четыре игрока в одном матче выполнили 100 и более точных передач.

Испании это удалось на Евро-2020 в матче группового этапа против Швеции (ничья 0:0). Данная статистика ведется с 1980 года.

