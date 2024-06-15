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  4. Андрееску впервые с 2022-го вышла в финал турнира WTA
WTA
15 июня 2024, 19:26 |
256
0

Андрееску впервые с 2022-го вышла в финал турнира WTA

Бьянка успешно выступает на соревнованиях в Хертогенбосе

15 июня 2024, 19:26 |
256
0
Андрееску впервые с 2022-го вышла в финал турнира WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Бьянка Андрееску

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску (№228 WTA) пробилась в финал на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе.

После победы над Наоми Осакой в четвертьфинале канадка легко одолела Далму Галфи в поединке 1/2 финала.

Хертогенбос. 1/2 финала
Бьянка Андрееску (Канада) – Далма Галфи (Венгрия) – 6:4, 6:2

Это была первая встреча теннисисток.

В матче за титул Андрееску сразится с действующей чемпионкой Екатериной Александровой или Людмилой Самсоновой.

Предыдущий раз Андрееску играла в финале турнира WTA в Бад-Хомбурге в 2022-м. После победы на US Open-2019 у нее не было титулов.

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Бьянка Андрееску WTA Хертогенбос Далма Галфи
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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