Андрееску впервые с 2022-го вышла в финал турнира WTA
Бьянка успешно выступает на соревнованиях в Хертогенбосе
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску (№228 WTA) пробилась в финал на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе.
После победы над Наоми Осакой в четвертьфинале канадка легко одолела Далму Галфи в поединке 1/2 финала.
Хертогенбос. 1/2 финала
Бьянка Андрееску (Канада) – Далма Галфи (Венгрия) – 6:4, 6:2
Это была первая встреча теннисисток.
В матче за титул Андрееску сразится с действующей чемпионкой Екатериной Александровой или Людмилой Самсоновой.
Предыдущий раз Андрееску играла в финале турнира WTA в Бад-Хомбурге в 2022-м. После победы на US Open-2019 у нее не было титулов.
B 👏 I 👏 B 👏 I @Bandreescu_ is into her first final in two years!!! #LibemaOpen pic.twitter.com/Zb4Q9msln0— wta (@WTA) June 15, 2024
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