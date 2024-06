Трансфер все ближе! Топ-клуб договорился с Довбиком. Известна сумма сделки

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». Довбик уже достиг принципиальной договоренности с «Атлетико» об условиях личного контракта, который будет рассчитан на 5 лет. Авторитетный журналист Николо Скира сообщает, что «Атлетико» все-таки согласился удовлетворить финансовые аппетиты «Жироны» и заплатить клаусулу в размере 40 миллионов евро – именно за столько каталонцы готовы продать украинца.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

