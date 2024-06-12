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  4. Трансфер все ближе! Топ-клуб договорился с Довбиком. Известна сумма сделки
Испания
12 июня 2024, 11:37 |
1378
3

Трансфер все ближе! Топ-клуб договорился с Довбиком. Известна сумма сделки

«Атлетико» согласился заплатить за Артема 40 миллионов евро

12 июня 2024, 11:37 |
1378
3
Трансфер все ближе! Топ-клуб договорился с Довбиком. Известна сумма сделки
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». Довбик уже достиг принципиальной договоренности с «Атлетико» об условиях личного контракта, который будет рассчитан на 5 лет. Авторитетный журналист Николо Скира сообщает, что «Атлетико» все-таки согласился удовлетворить финансовые аппетиты «Жироны» и заплатить клаусулу в размере 40 миллионов евро – именно за столько каталонцы готовы продать украинца.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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Николо Скира трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 3
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Gargantua
хороший выбор
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+1
SHN
Ну насчет топ это сомнительно. Да и место в основе не гарантия,в отличии от того же Наполи
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0
Максим Колісник
Не впевенений що це правильний варіант для Довбика
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-2
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