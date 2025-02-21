В Ниву приехал игрок клуба УПЛ

Как стало известно Sport.ua, сегодня, 21 февраля, в расположении перволиговой тернопольской «Нивы» появился еще один потенциальный новичок – Денис Резепов, прошлой осенью защищавший цвета элитного «Ингульца». Его дебют может состояться в тернопольской команде уже на этой неделе – в контрольном матче с второлиговым ФК «Куликов-Белка».

По имеющимся данным, еще двух новобранцев «Нива» планирует подписать уже в ближайшее время. Представители Олега Данченко и Марьяна Мысыка внимательно изучают предложенные их клиентам контракты.

Пока подопечные Юрия Вирта занимают 12-е место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 16 очков.

Ранее сообщалось, что главный тренер перволиговой тернопольской «Нивы» Юрий Вирт рассказал последние новости из расположения тернопольской команды.