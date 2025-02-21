Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Ниву приехал игрок клуба УПЛ
Украина. Первая лига
21 февраля 2025, 14:10 |
350
0

В Ниву приехал игрок клуба УПЛ

Дебют Дениса Резепова может состояться уже на этой неделе

21 февраля 2025, 14:10 |
350
0
В Ниву приехал игрок клуба УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Резепов

Как стало известно Sport.ua, сегодня, 21 февраля, в расположении перволиговой тернопольской «Нивы» появился еще один потенциальный новичок – Денис Резепов, прошлой осенью защищавший цвета элитного «Ингульца». Его дебют может состояться в тернопольской команде уже на этой неделе – в контрольном матче с второлиговым ФК «Куликов-Белка».

По имеющимся данным, еще двух новобранцев «Нива» планирует подписать уже в ближайшее время. Представители Олега Данченко и Марьяна Мысыка внимательно изучают предложенные их клиентам контракты.

Пока подопечные Юрия Вирта занимают 12-е место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 16 очков.

Ранее сообщалось, что главный тренер перволиговой тернопольской «Нивы» Юрий Вирт рассказал последние новости из расположения тернопольской команды.

По теме:
Известный эксперт объяснил, как Динамо может потерять чемпионство
Капитан Черноморца пропустит игру с Колосом
Отказ Реалу. Звездный футболист Баварии продлит контракт с клубом
Нива Тернополь трансферы трансферы УПЛ Денис Резепов Олег Данченко Марьян Мысык инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько Таловеров зарабатывает в клубе Чемпионшипа
Футбол | 21 февраля 2025, 13:09 1
Стало известно, сколько Таловеров зарабатывает в клубе Чемпионшипа
Стало известно, сколько Таловеров зарабатывает в клубе Чемпионшипа

Максим Таловеров зимой стал игроком «Плимута»

Пять шайб и овертайм. Канада и США сыграли в финале турнира НХЛ
Хоккей | 21 февраля 2025, 07:19 6
Пять шайб и овертайм. Канада и США сыграли в финале турнира НХЛ
Пять шайб и овертайм. Канада и США сыграли в финале турнира НХЛ

Канада выиграла со счетом 3:2

Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
Футбол | 21.02.2025, 00:02
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграл с Порту
Футбол | 20.02.2025, 18:46
Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграл с Порту
Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграл с Порту
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
Бокс | 20.02.2025, 21:38
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
21.02.2025, 07:48 5
Футбол
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
19.02.2025, 09:13 10
Футбол
Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
20.02.2025, 03:59 2
Теннис
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
19.02.2025, 13:24
Бокс
История закончилась. Гвардиола анонсировал новый Манчестер Сити
История закончилась. Гвардиола анонсировал новый Манчестер Сити
20.02.2025, 13:29 3
Футбол
«Он не будет драться с Усиком». Джошуа хочет украсть у украинца мегафайт
«Он не будет драться с Усиком». Джошуа хочет украсть у украинца мегафайт
19.02.2025, 21:14 1
Бокс
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
19.02.2025, 08:42
Бокс
Гвардиола признался, почему не выпустил Холанда в старте против Реала
Гвардиола признался, почему не выпустил Холанда в старте против Реала
19.02.2025, 22:19 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем