Ляпорт хочет вернуться в Европу и имеет предложение от клуба Ла Лиги
Пока не известно, от которого именно
Эмерик Ляпорт, центральный защитник саудовского клуба «Аль-Наср», может вернуться в европейский футбол.
Как сообщает журналист Руди Галетти, неназванный клуб испанской Ла лиги уже сделал предложение «Аль-Насру» в размере 7 миллионов евро, получил отказ и готовит новое предложение.
Ляпорт перешел в «Аль-Наср» с «Манчестер Сити» в прошлом году за 27,5 млн, сыграл за сезон 38 матчей, забил четыре гола и сделал один ассист.
🚨🤝 Aymeric #Laporte has agreed personal terms with a 🇪🇦 club: he wants to return to La Liga.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 8, 2024
🗣️ The accord with #AlNassr is still missing to date: the 🇸🇦 team - which rejected a €7m proposal a few days ago - is evaluating the new offer on the table. 🐓⚽ #Transfers https://t.co/VeaFGMBeod pic.twitter.com/qT340ffnib
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