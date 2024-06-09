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  4. Ляпорт хочет вернуться в Европу и имеет предложение от клуба Ла Лиги
Саудовская Аравия
09 июня 2024, 04:45 | Обновлено 09 июня 2024, 05:50
219
0

Ляпорт хочет вернуться в Европу и имеет предложение от клуба Ла Лиги

Пока не известно, от которого именно

09 июня 2024, 04:45 | Обновлено 09 июня 2024, 05:50
219
0
Ляпорт хочет вернуться в Европу и имеет предложение от клуба Ла Лиги
Твиттер Руди Галетти. Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт, центральный защитник саудовского клуба «Аль-Наср», может вернуться в европейский футбол.

Как сообщает журналист Руди Галетти, неназванный клуб испанской Ла лиги уже сделал предложение «Аль-Насру» в размере 7 миллионов евро, получил отказ и готовит новое предложение.

Ляпорт перешел в «Аль-Наср» с «Манчестер Сити» в прошлом году за 27,5 млн, сыграл за сезон 38 матчей, забил четыре гола и сделал один ассист.

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Эмерик Ляпорт Руди Галетти
Сергей Рипьюк Источник: X (Twitter)
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