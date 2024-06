Ляпорт хочет вернуться в Европу и имеет предложение от клуба Ла Лиги

Эмерик Ляпорт, центральный защитник саудовского клуба «Аль-Наср», может вернуться в европейский футбол.

Как сообщает журналист Руди Галетти, неназванный клуб испанской Ла лиги уже сделал предложение «Аль-Насру» в размере 7 миллионов евро, получил отказ и готовит новое предложение.

Ляпорт перешел в «Аль-Наср» с «Манчестер Сити» в прошлом году за 27,5 млн, сыграл за сезон 38 матчей, забил четыре гола и сделал один ассист.

Aymeric #Laporte has agreed personal terms with a club: he wants to return to La Liga.



The accord with #AlNassr is still missing to date: the team - which rejected a €7m proposal a few days ago - is evaluating the new offer on the table.