Забил Ляпорт. Аль-Наср с Роналду сыграл вничью в Саудовской Аравии

Вечером 17 января состоялись заключительные матчи 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Знаменитый форвард Криштиану Роналду сыграл за Аль-Наср в выездном матче против Аль-Таавун (1:1). Гол у гостей забил Эмерик Ляпорт.

Аль-Кадисия разгромила Аль-Вахда (3:0) с голом Пьера-Эмерика Обамеянга и вышла на третье место.

Лидеры: Аль-Хиляль, Аль-Иттихад (по 40 очков), Аль-Кадисия (31), Аль-Наср (29), Аль-Ахли, Аль-Шабаб (по 26).

Чемпионат Саудовской Аравии. 15-й тур, 17 января

Аль-Таавун – Аль-Наср – 1:1

Голы: Аль-Нассер, 45+5 – Ляпорт, 64

Аль-Халидж – Аль-Оруба – 3:0

Голы: Аль-Салем, 22, Мартинш, 32, Шериф, 90+5

Аль-Вахда – Аль-Кадисия – 0:3

Голы: Пуэртас, 44, Обамеянг, 67, Фернандес, 90+7