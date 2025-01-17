Забил Ляпорт. Аль-Наср с Роналду сыграл вничью в Саудовской Аравии
Вечером 17 января состоялись матчи 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии
Вечером 17 января состоялись заключительные матчи 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Знаменитый форвард Криштиану Роналду сыграл за Аль-Наср в выездном матче против Аль-Таавун (1:1). Гол у гостей забил Эмерик Ляпорт.
Аль-Кадисия разгромила Аль-Вахда (3:0) с голом Пьера-Эмерика Обамеянга и вышла на третье место.
Лидеры: Аль-Хиляль, Аль-Иттихад (по 40 очков), Аль-Кадисия (31), Аль-Наср (29), Аль-Ахли, Аль-Шабаб (по 26).
Чемпионат Саудовской Аравии. 15-й тур, 17 января
Аль-Таавун – Аль-Наср – 1:1
Голы: Аль-Нассер, 45+5 – Ляпорт, 64
Аль-Халидж – Аль-Оруба – 3:0
Голы: Аль-Салем, 22, Мартинш, 32, Шериф, 90+5
Аль-Вахда – Аль-Кадисия – 0:3
Голы: Пуэртас, 44, Обамеянг, 67, Фернандес, 90+7
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта уступила Пауле Бадосе в трех сетах в матче 3-го раунда австралийского мейджора
Турки хотел бы увидеть бой украинца против Мозеса Итаумы