Гол Бензема помог Аль-Иттихаду разгромно выиграть и догнать Аль-Хиляль
Вечером 16 января состоялись матчи 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии
Вечером 16 января состоялись матчи 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Знаменитый форвард Карим Бензема забил гол за Аль-Иттихад и помог выиграть у клуба Аль-Раед (4:1).
Лидеры: Аль-Хиляль, Аль-Иттихад (по 40 очков), Аль-Наср и Аль-Кадисия (по 28), Аль-Ахли, Аль-Шабаб (26).
Чемпионат Саудовской Аравии. 15-й тур, 15 января
Аль-Иттихад – Аль-Раед – 4:1
Голы: Бензема, 21, Бергвейн, 45+7, Аль-Обуд, 71, Ауар, 77 – Назази, 58
Аль-Ахдуд – Аль-Фейха – 1:2
Голы: Мусона, 46+6 (пен) – Посуэло, 34, Сакала, 87 (пен)
ВИДЕО. Гол Карима Бензема за Аль-Иттихад
Karim Benzema Vs Al Raed (16/01/2025)— Faisal (@Bennzeema) January 16, 2025
MVP 💛🖤
pic.twitter.com/I2jBvj13UV
События матча
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