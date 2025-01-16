Гол Бензема помог Аль-Иттихаду разгромно выиграть и догнать Аль-Хиляль

Вечером 16 января состоялись матчи 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Знаменитый форвард Карим Бензема забил гол за Аль-Иттихад и помог выиграть у клуба Аль-Раед (4:1).

Лидеры: Аль-Хиляль, Аль-Иттихад (по 40 очков), Аль-Наср и Аль-Кадисия (по 28), Аль-Ахли, Аль-Шабаб (26).

Чемпионат Саудовской Аравии. 15-й тур, 15 января

Аль-Иттихад – Аль-Раед – 4:1

Голы: Бензема, 21, Бергвейн, 45+7, Аль-Обуд, 71, Ауар, 77 – Назази, 58

Аль-Ахдуд – Аль-Фейха – 1:2

Голы: Мусона, 46+6 (пен) – Посуэло, 34, Сакала, 87 (пен)

ВИДЕО. Гол Карима Бензема за Аль-Иттихад