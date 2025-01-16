Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол Бензема помог Аль-Иттихаду разгромно выиграть и догнать Аль-Хиляль
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттихад
16.01.2025 19:00 – FT 4 : 1
Аль-Раед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
16 января 2025, 21:53 | Обновлено 16 января 2025, 22:56
160
0

Гол Бензема помог Аль-Иттихаду разгромно выиграть и догнать Аль-Хиляль

Вечером 16 января состоялись матчи 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии

16 января 2025, 21:53 | Обновлено 16 января 2025, 22:56
160
0
Гол Бензема помог Аль-Иттихаду разгромно выиграть и догнать Аль-Хиляль
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 января состоялись матчи 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Знаменитый форвард Карим Бензема забил гол за Аль-Иттихад и помог выиграть у клуба Аль-Раед (4:1).

Лидеры: Аль-Хиляль, Аль-Иттихад (по 40 очков), Аль-Наср и Аль-Кадисия (по 28), Аль-Ахли, Аль-Шабаб (26).

Чемпионат Саудовской Аравии. 15-й тур, 15 января

Аль-Иттихад – Аль-Раед – 4:1

Голы: Бензема, 21, Бергвейн, 45+7, Аль-Обуд, 71, Ауар, 77 – Назази, 58

Аль-Ахдуд – Аль-Фейха – 1:2

Голы: Мусона, 46+6 (пен) – Посуэло, 34, Сакала, 87 (пен)

ВИДЕО. Гол Карима Бензема за Аль-Иттихад

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Уссем Ауа (Аль-Иттихад).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулрахман Аль-Абуд (Аль-Иттихад).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Наиф Хазази (Аль-Раед).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Стивен Бергвейн (Аль-Иттихад).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Аль-Иттихад).
По теме:
Тренер Аль-Хиляль: «Неймар не может играть в одном из лучших чемпионатов»
Оптимистичны. Подробности возможного трансфера Салаха в Саудовскую Аравию
Что это было? Аль-Хиляль разгромил Аль-Фатех со счетом 9:0
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттихад Джидда Карим Бензема Аль-Раед Аль-Ахдуд Аль-Фейха видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»
Бокс | 16 января 2025, 10:45 1
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»

Легендарный американский боксер оценил карьеру украинского чемпиона

Рух подписал контракт с экс-лидером Миная
Футбол | 16 января 2025, 22:40 0
Рух подписал контракт с экс-лидером Миная
Рух подписал контракт с экс-лидером Миная

Футболист провел первую тренировку во Львове

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало экс-хавбека Динамо Андриевского
Футбол | 16.01.2025, 18:32
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало экс-хавбека Динамо Андриевского
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало экс-хавбека Динамо Андриевского
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
Хоккей | 16.01.2025, 18:19
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
Футбол | 16.01.2025, 08:24
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры
Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры
15.01.2025, 15:31
Бокс
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
16.01.2025, 07:48
Бокс
Универсиада-2025. Украина и Япония выдали яркий матч с 11 шайбами
Универсиада-2025. Украина и Япония выдали яркий матч с 11 шайбами
15.01.2025, 19:49
Хоккей
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
14.01.2025, 18:29 29
Хоккей
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
15.01.2025, 07:41 35
Футбол
Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы
Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы
14.01.2025, 16:27 5
Футбол
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
15.01.2025, 13:05 2
Футбол
Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков
Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков
15.01.2025, 08:26 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем