Что это было? Аль-Хиляль разгромил Аль-Фатех со счетом 9:0
Лидер чемпионата не оставил шансов последней команде
16 января в матче 15-го тура Профессиональной лиги Саудовской Аравии встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Фатех».
Хозяева поля считались фаворитами этого противостояния, но первые минуты игры не предполагали столь разгромного результата.
«Аль-Хиляль» открыл счет лишь на 20-й минуте благодаря голу Калиду Кулибали. Однако уже на 23-й минуте гости организовали атаку, которую результативно завершил Джанин. Но после просмотра VAR арбитр отменил этот гол, зафиксировав офсайд у автора результативного удара.
На 39-й минуте Ренан Лоди удвоил преимущество хозяев. В добавленное арбитром время первого тайма «Аль-Хиляль» забил еще дважды: Маркос Леонардо сделал счет 3:0, а Милинкович-Савич установил 4:0.
Во втором тайме Маркос Леонардо продолжил феерию, оформив дубль на 54-й минуте, а на 65-й минуте праздновал хет-трик.
Счет оставался неизменным до 89-й минуты, когда Абдуалла Аль Хамдан забил седьмой гол. Однако «Аль-Фатех» не ушел от еще больших проблем: на 90+5-й минуте отличился Малком, а на 90+8-й минуте Аль Абдулвахед срезал мяч в собственные ворота.
Итог игры – более чем убедительная победа «Аль-Хиляля» со счетом 9:0.
Чемпионат Саудовской Аравии. 15-й тур. 16 января
Аль-Хиляль – Аль-Фатех – 9:0
Голы: Кулибали, 20, Лоди, 39, Маркос Леонардо, 45+6, 54, 65, Милинкович-Савич, 45+9, Аль Хамдан, 89, Малком, 90+5, Аль Абдулвахед, 90+8
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|14
|12
|1
|1
|39 - 14
|37
|2
|Аль-Иттихад
|14
|12
|1
|1
|33 - 10
|37
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|14
|8
|4
|2
|28 - 13
|28
|4
|Аль-Кадисия
|14
|9
|1
|4
|19 - 11
|28
|5
|Аль-Ахли Джидда
|14
|8
|2
|4
|23 - 13
|26
|6
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|15
|8
|2
|5
|22 - 15
|26
|7
|Аль-Рияд
|15
|6
|4
|5
|19 - 20
|22
|8
|Аль-Таавун
|14
|6
|3
|5
|17 - 14
|21
|9
|Аль-Халидж
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|10
|Дамак
|15
|5
|3
|7
|22 - 26
|18
|11
|Аль-Иттифак
|15
|5
|3
|7
|16 - 23
|18
|12
|Аль-Раед
|14
|4
|2
|8
|18 - 22
|14
|13
|Аль-Холуд
|14
|3
|4
|7
|18 - 27
|13
|14
|Аль-Оруба
|14
|4
|1
|9
|11 - 30
|13
|15
|Аль-Ахдуд
|14
|3
|3
|8
|17 - 22
|12
|16
|Аль-Вахда Мекка
|14
|3
|3
|8
|19 - 32
|12
|17
|Аль-Фейха
|14
|1
|6
|7
|10 - 24
|9
|18
|Аль-Фатех
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
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