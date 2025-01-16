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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Хиляль
16.01.2025 17:05 – FT 9 : 0
Аль-Фатех
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Саудовская Аравия
16 января 2025, 20:53 | Обновлено 16 января 2025, 21:20
741
0

Что это было? Аль-Хиляль разгромил Аль-Фатех со счетом 9:0

Лидер чемпионата не оставил шансов последней команде

16 января 2025, 20:53 | Обновлено 16 января 2025, 21:20
741
0
Что это было? Аль-Хиляль разгромил Аль-Фатех со счетом 9:0
ysscores.com

16 января в матче 15-го тура Профессиональной лиги Саудовской Аравии встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Фатех».

Хозяева поля считались фаворитами этого противостояния, но первые минуты игры не предполагали столь разгромного результата.

«Аль-Хиляль» открыл счет лишь на 20-й минуте благодаря голу Калиду Кулибали. Однако уже на 23-й минуте гости организовали атаку, которую результативно завершил Джанин. Но после просмотра VAR арбитр отменил этот гол, зафиксировав офсайд у автора результативного удара.

На 39-й минуте Ренан Лоди удвоил преимущество хозяев. В добавленное арбитром время первого тайма «Аль-Хиляль» забил еще дважды: Маркос Леонардо сделал счет 3:0, а Милинкович-Савич установил 4:0.

Во втором тайме Маркос Леонардо продолжил феерию, оформив дубль на 54-й минуте, а на 65-й минуте праздновал хет-трик.

Счет оставался неизменным до 89-й минуты, когда Абдуалла Аль Хамдан забил седьмой гол. Однако «Аль-Фатех» не ушел от еще больших проблем: на 90+5-й минуте отличился Малком, а на 90+8-й минуте Аль Абдулвахед срезал мяч в собственные ворота.

Итог игры – более чем убедительная победа «Аль-Хиляля» со счетом 9:0.

Чемпионат Саудовской Аравии. 15-й тур. 16 января

Аль-Хиляль – Аль-Фатех – 9:0

Голы: Кулибали, 20, Лоди, 39, Маркос Леонардо, 45+6, 54, 65, Милинкович-Савич, 45+9, Аль Хамдан, 89, Малком, 90+5, Аль Абдулвахед, 90+8

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 14 12 1 1 39 - 14 37
2 Аль-Иттихад 14 12 1 1 33 - 10 37
3 Аль-Наср Эр-Рияд 14 8 4 2 28 - 13 28
4 Аль-Кадисия 14 9 1 4 19 - 11 28
5 Аль-Ахли Джидда 14 8 2 4 23 - 13 26
6 Аль-Шабаб Эр-Рияд 15 8 2 5 22 - 15 26
7 Аль-Рияд 15 6 4 5 19 - 20 22
8 Аль-Таавун 14 6 3 5 17 - 14 21
9 Аль-Халидж 14 6 2 6 18 - 19 20
10 Дамак 15 5 3 7 22 - 26 18
11 Аль-Иттифак 15 5 3 7 16 - 23 18
12 Аль-Раед 14 4 2 8 18 - 22 14
13 Аль-Холуд 14 3 4 7 18 - 27 13
14 Аль-Оруба 14 4 1 9 11 - 30 13
15 Аль-Ахдуд 14 3 3 8 17 - 22 12
16 Аль-Вахда Мекка 14 3 3 8 19 - 32 12
17 Аль-Фейха 14 1 6 7 10 - 24 9
18 Аль-Фатех 14 1 3 10 12 - 26 6
Полная таблица

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Аль-Фатех Калиду Кулибали Сергей Милинкович-Савич Маркос Леонардо Малком
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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