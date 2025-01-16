Что это было? Аль-Хиляль разгромил Аль-Фатех со счетом 9:0

16 января в матче 15-го тура Профессиональной лиги Саудовской Аравии встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Фатех».

Хозяева поля считались фаворитами этого противостояния, но первые минуты игры не предполагали столь разгромного результата.

«Аль-Хиляль» открыл счет лишь на 20-й минуте благодаря голу Калиду Кулибали. Однако уже на 23-й минуте гости организовали атаку, которую результативно завершил Джанин. Но после просмотра VAR арбитр отменил этот гол, зафиксировав офсайд у автора результативного удара.

На 39-й минуте Ренан Лоди удвоил преимущество хозяев. В добавленное арбитром время первого тайма «Аль-Хиляль» забил еще дважды: Маркос Леонардо сделал счет 3:0, а Милинкович-Савич установил 4:0.

Во втором тайме Маркос Леонардо продолжил феерию, оформив дубль на 54-й минуте, а на 65-й минуте праздновал хет-трик.

Счет оставался неизменным до 89-й минуты, когда Абдуалла Аль Хамдан забил седьмой гол. Однако «Аль-Фатех» не ушел от еще больших проблем: на 90+5-й минуте отличился Малком, а на 90+8-й минуте Аль Абдулвахед срезал мяч в собственные ворота.

Итог игры – более чем убедительная победа «Аль-Хиляля» со счетом 9:0.

Чемпионат Саудовской Аравии. 15-й тур. 16 января

Аль-Хиляль – Аль-Фатех – 9:0

Голы: Кулибали, 20, Лоди, 39, Маркос Леонардо, 45+6, 54, 65, Милинкович-Савич, 45+9, Аль Хамдан, 89, Малком, 90+5, Аль Абдулвахед, 90+8