Аль-Хиляль - Аль-Фатех - 9:0. В одни ворота. Видео голов и обзор матча

16 января в матче 15-го тура Профессиональной лиги Саудовской Аравии встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Фатех».

Хозяева поля обеспечили себе разгромное преимущество еще в первом тайме благодаря голам Калиду Кулибали, Ренана Лоди, Маркоса Леонардо и Милинковича-Савича.

Во втором тайме Маркос Леонардо довел свой счет до хет-трика, а еще по мячу забили Аль Хамдан и Малком. Точку в матче поставил автогол Аль Абдулвахеда.

Чемпионат Саудовской Аравии. 15-й тур. 16 января

Аль-Хиляль – Аль-Фатех – 9:0

Голы: Кулибали, 20, Лоди, 39, Маркос Леонардо, 45+6, 54, 65, Милинкович-Савич, 45+9, Аль Хамдан, 89, Малком, 90+5, Аль Абдулвахед, 90+8

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