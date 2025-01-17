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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Хиляль
16.01.2025 17:05 – FT 9 : 0
Аль-Фатех
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Саудовская Аравия
17 января 2025, 01:32 | Обновлено 17 января 2025, 01:46
73
0

Аль-Хиляль - Аль-Фатех - 9:0. В одни ворота. Видео голов и обзор матча

Болельщики домашней команды не зря пришли на стадион

17 января 2025, 01:32 | Обновлено 17 января 2025, 01:46
73
0
Аль-Хиляль - Аль-Фатех - 9:0. В одни ворота. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

16 января в матче 15-го тура Профессиональной лиги Саудовской Аравии встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Фатех».

Хозяева поля обеспечили себе разгромное преимущество еще в первом тайме благодаря голам Калиду Кулибали, Ренана Лоди, Маркоса Леонардо и Милинковича-Савича.

Во втором тайме Маркос Леонардо довел свой счет до хет-трика, а еще по мячу забили Аль Хамдан и Малком. Точку в матче поставил автогол Аль Абдулвахеда.

Чемпионат Саудовской Аравии. 15-й тур. 16 января

Аль-Хиляль – Аль-Фатех – 9:0

Голы: Кулибали, 20, Лоди, 39, Маркос Леонардо, 45+6, 54, 65, Милинкович-Савич, 45+9, Аль Хамдан, 89, Малком, 90+5, Аль Абдулвахед, 90+8

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Фейсал Аль-Абдулвахед (Аль-Фатех).
90’
Игрок команды Аль-Фатех получает красную карточку.
90’
ГОЛ ! Мяч забил Малком (Аль-Хиляль).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулла Аль-Хамдан (Аль-Хиляль).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Леонардо (Аль-Хиляль).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Леонардо (Аль-Хиляль).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Аль-Хиляль).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Маркос Леонардо (Аль-Хиляль).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Ренан Лоди (Аль-Хиляль).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Калиду Кулибали (Аль-Хиляль).
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Аль-Хиляль Аль-Фатех Калиду Кулибали Малком Сергей Милинкович-Савич чемпионат Саудовской Аравии по футболу Маркос Леонардо видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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