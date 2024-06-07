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Англия
07 июня 2024, 07:52 |
1066
0

Челси близок к первому подписанию в эпоху Марески

Защитник «Фулхэма» Тосин Адарабиойо переберется в клуб Михаила Мудрика

07 июня 2024, 07:52 |
1066
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Челси близок к первому подписанию в эпоху Марески
Getty Images/Global Images Ukraine. Тосин Адарабиойо

«Челси» близок к первому подписанию игрока в эпоху нового главного тренера команды, Энцо Марески. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, им станет центральный защитник «Фулхэма» Тосин Адарабиойо. Он уже подписал контракт до лета 2028 года. Медосмотр Адарабиойо прошел в среду.

Адарабиойо перейдет в «Челси» на правах свободного агента. Его контракт с «Фулхэмом» истекает в конце июня.

В сезоне 2023/2024 на счету Аларабиойо 2 гола в 25 матчах за «Фулхэм» во всех турнирах. Трансферная стоимость 26-летнего англичанина оценивается в 20 миллионов евро.

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Челси Фулхэм трансферы трансферы АПЛ свободный агент Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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