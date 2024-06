Челси близок к первому подписанию в эпоху Марески

«Челси» близок к первому подписанию игрока в эпоху нового главного тренера команды, Энцо Марески. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, им станет центральный защитник «Фулхэма» Тосин Адарабиойо. Он уже подписал контракт до лета 2028 года. Медосмотр Адарабиойо прошел в среду.

Адарабиойо перейдет в «Челси» на правах свободного агента. Его контракт с «Фулхэмом» истекает в конце июня.

В сезоне 2023/2024 на счету Аларабиойо 2 гола в 25 матчах за «Фулхэм» во всех турнирах. Трансферная стоимость 26-летнего англичанина оценивается в 20 миллионов евро.

🔵🔐 First signing for Enzo Maresca at Chelsea: Tosin Adarabioyo has signed his contract until June 2028 after medical completed on Wednesday.



Here we go, confirmed. ✅ https://t.co/7jvJPeyA2i