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  4. Сборная Украина задержалась на стадионе. Объявили «опасную ситуацию»
Чемпионат Европы
04 июня 2024, 04:13 |
258
0

Сборная Украина задержалась на стадионе. Объявили «опасную ситуацию»

Вскоре полиция Нюрнберга сообщила, что это была ложная тревога

04 июня 2024, 04:13 |
258
0
Сборная Украина задержалась на стадионе. Объявили «опасную ситуацию»
УАФ

3 июня состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Украины. Игра завершилась со счетом 0:0.

После завершения встречи украинская национальная команда не сразу покинула стадион, как и немцы с репортерами, журналистами.

Дело в том, что возле Макс-Морлок-Штадиона, где проходил поединок, сложилась «опасная ситуация». Об этом сообщил Флориан Плеттенберг.

За пределами стадиона полиция объявила предупреждение об опасности. Полицейские оценивали ситуацию как серьезную, поскольку нашли подозрительный предмет.

Вскоре полиция Нюрнберга принесла свои извинения и сообщила, что это была ложная тревога: «Оказывается, опасности нет. Можете идти домой».

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Флориан Плеттенберг сборная Украины по футболу сборная Германии по футболу Германия - Украина Евро-2024 товарищеские матчи стадионы полиция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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