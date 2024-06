Сборная Украина задержалась на стадионе. Объявили «опасную ситуацию»

3 июня состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Украины. Игра завершилась со счетом 0:0.

После завершения встречи украинская национальная команда не сразу покинула стадион, как и немцы с репортерами, журналистами.

Дело в том, что возле Макс-Морлок-Штадиона, где проходил поединок, сложилась «опасная ситуация». Об этом сообщил Флориан Плеттенберг.

За пределами стадиона полиция объявила предупреждение об опасности. Полицейские оценивали ситуацию как серьезную, поскольку нашли подозрительный предмет.

Вскоре полиция Нюрнберга принесла свои извинения и сообщила, что это была ложная тревога: «Оказывается, опасности нет. Можете идти домой».

