Стало известно, где может продолжить карьеру Марко Ройс

Американский LA Galaxy направил предложение о переходе на правах свободного агента немецкому полузащитнику Марко Ройсу, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, на 35-летнего футболиста также претендуют клубы Саудовской Аравии, но пока игрок продвигается только в переговорах с клубом из Лос-Анджелеса.

В этом сезоне Марко Ройс провел 42 матча за «Боруссию» Дортмунд, отметившись 9 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Финал Лиги чемпионов против «Реала» (0:2) стал последним матчем Марко Ройса за «шмелей», ведь его контракт с клубом завершился, а новое соглашение не было предложено.

🚨🇺🇸 Los Angeles Galaxy have sent their contract proposal to Marco Reus in order to sign him as free agent.



🤝🏻 Galaxy agreed fee for discovery rights with Charlotte, as @tombogert called.



Reus has also received approached from Saudi clubs, now advancing in talks with LA Galaxy. pic.twitter.com/rcsmCHmyJ4