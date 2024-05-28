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Англия
28 мая 2024, 15:31 |
814
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с форвардом сборной Франции

Антони Марсьяль станет свободным агентом

28 мая 2024, 15:31 |
814
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с форвардом сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони Марсьяль

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что форвард команды Антони Марсьяль покинет клуб в качестве свободного агента 30 июня текущего года.

Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Монако» летом 2015 года за 60 миллионов евро. Вторую половину сезона 2021/2022 провел в аренде в «Севилье».

Суммарно за «Манчестер Юнайтед» 28-летний форвард сборной Франции провел 317 матчей во всех турнирах и забил 90 голов.

Ранее сообщалось об интересе к Марсьялю со стороны ряда европейских клуб, включая «Тоттенхэм».

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Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль свободный агент
Олег Дидух Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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