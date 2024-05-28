ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с форвардом сборной Франции
Антони Марсьяль станет свободным агентом
«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что форвард команды Антони Марсьяль покинет клуб в качестве свободного агента 30 июня текущего года.
Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Монако» летом 2015 года за 60 миллионов евро. Вторую половину сезона 2021/2022 провел в аренде в «Севилье».
Суммарно за «Манчестер Юнайтед» 28-летний форвард сборной Франции провел 317 матчей во всех турнирах и забил 90 голов.
Ранее сообщалось об интересе к Марсьялю со стороны ряда европейских клуб, включая «Тоттенхэм».
It's been a pleasure, @AnthonyMartial 🙏— Manchester United (@ManUtd) May 28, 2024
Wishing you every success for the future — once a Red, always a Red ❤️#MUFC
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