ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с форвардом сборной Франции

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что форвард команды Антони Марсьяль покинет клуб в качестве свободного агента 30 июня текущего года.

Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Монако» летом 2015 года за 60 миллионов евро. Вторую половину сезона 2021/2022 провел в аренде в «Севилье».

Суммарно за «Манчестер Юнайтед» 28-летний форвард сборной Франции провел 317 матчей во всех турнирах и забил 90 голов.

Ранее сообщалось об интересе к Марсьялю со стороны ряда европейских клуб, включая «Тоттенхэм».

It's been a pleasure, @AnthonyMartial 🙏



Wishing you every success for the future — once a Red, always a Red ❤️#MUFC