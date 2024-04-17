«Тоттенхэм» включился в борьбу за форварда «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.

Контракт Марсьяля с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце нынешнего сезона, и как уже сообщалось несколько дней назад, не будет продлен. Главным конкурентом «Тоттенхэма» в борьбе за Марсьяля будет туринский «Ювентус».

В нынешнем сезоне Марсьяль провел 19 матчей за «красных дьяволов», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего француза в 10 миллионов евро.