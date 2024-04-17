Англия17 апреля 2024, 19:04 |
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Тоттенхэм включился в борьбу за форварда Манчестер Юнайтед
Антони Марсьяль станет свободным агентом в июле
17 апреля 2024, 19:04 |
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«Тоттенхэм» включился в борьбу за форварда «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.
Контракт Марсьяля с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце нынешнего сезона, и как уже сообщалось несколько дней назад, не будет продлен. Главным конкурентом «Тоттенхэма» в борьбе за Марсьяля будет туринский «Ювентус».
В нынешнем сезоне Марсьяль провел 19 матчей за «красных дьяволов», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего француза в 10 миллионов евро.
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