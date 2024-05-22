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  4. Агасси заменит Макинроя в роли одного из капитанов на Кубке Лейвера
ATP
22 мая 2024, 12:54 |
120
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Агасси заменит Макинроя в роли одного из капитанов на Кубке Лейвера

Преемник Бьорна Борга будет назван чуть позже

22 мая 2024, 12:54 |
120
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Агасси заменит Макинроя в роли одного из капитанов на Кубке Лейвера
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Агасси

Титулованный экс-теннисист Андре Агасси станет новым капитаном сборной Мира на Кубке Лейвера, начиная с 2025 года. Пока что эту должность занимает Джон Макинрой.

Преемник Бьорн Борга на посту капитана сборной Европы будет назван в ближайшие несколько дней.

Кубок Лейвера – это турнир, названный в честь легендарного австралийского теннисиста Рода Лейвера. Он состоится в сентябре в Берлине. В трехдневных командных соревнованиях шесть лучших игроков из Европы будут соревноваться с шестью своими коллегами из других стран мира. Два последних розыгрыша выиграла команда Мира, хотя первые четыре розыгрыша остались за командой Европы.

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Кубок Лейвера Андре Агасси Бьорн Борг Джон Макинрой
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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