Агасси заменит Макинроя в роли одного из капитанов на Кубке Лейвера
Преемник Бьорна Борга будет назван чуть позже
Титулованный экс-теннисист Андре Агасси станет новым капитаном сборной Мира на Кубке Лейвера, начиная с 2025 года. Пока что эту должность занимает Джон Макинрой.
Преемник Бьорн Борга на посту капитана сборной Европы будет назван в ближайшие несколько дней.
Кубок Лейвера – это турнир, названный в честь легендарного австралийского теннисиста Рода Лейвера. Он состоится в сентябре в Берлине. В трехдневных командных соревнованиях шесть лучших игроков из Европы будут соревноваться с шестью своими коллегами из других стран мира. Два последних розыгрыша выиграла команда Мира, хотя первые четыре розыгрыша остались за командой Европы.
Andre Agassi (@AndreAgassi) is ready to lead Team World to victory when he takes over as Captain for Laver Cup 2025. pic.twitter.com/wd2QW8bcmm— Laver Cup (@LaverCup) May 22, 2024
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