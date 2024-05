Агасси заменит Макинроя в роли одного из капитанов на Кубке Лейвера

Титулованный экс-теннисист Андре Агасси станет новым капитаном сборной Мира на Кубке Лейвера, начиная с 2025 года. Пока что эту должность занимает Джон Макинрой.

Преемник Бьорн Борга на посту капитана сборной Европы будет назван в ближайшие несколько дней.

Кубок Лейвера – это турнир, названный в честь легендарного австралийского теннисиста Рода Лейвера. Он состоится в сентябре в Берлине. В трехдневных командных соревнованиях шесть лучших игроков из Европы будут соревноваться с шестью своими коллегами из других стран мира. Два последних розыгрыша выиграла команда Мира, хотя первые четыре розыгрыша остались за командой Европы.

Andre Agassi (@AndreAgassi) is ready to lead Team World to victory when he takes over as Captain for Laver Cup 2025. pic.twitter.com/wd2QW8bcmm