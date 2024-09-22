ВИДЕО. Медведев швырнул ракетку во время матча Кубка Лейвера
Его не дисквалифицированли
«Нейтральный» теннисист Даниил Медведев не сдержал нервы во время матча Кубка Лейвера против американца Бена Шелтона.
При счете 4:6 на тай-брейке первого сета он бросил ракетку, а после этого выиграл четыре очка подряд и сет.
Отметим, что за это действие Медведев получил предупреждение, но смог продолжить матч.
После второго игрового дня команда Европы, за которую выступает Медведев, уступала сборной Мира со счетом 4:8, но выиграла парный матч в третий день. Отметим, что в воскресенье каждая победа приносит по 3 очка, поэтому интрига сохраняется.
Le da igual que sea un Grand Slam o una exhibición— Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 22, 2024
Medvedev nunca va a cambiar 🙈#LaverCupEurosport pic.twitter.com/JGHgufJwN6
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