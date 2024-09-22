ВИДЕО. Медведев швырнул ракетку во время матча Кубка Лейвера

«Нейтральный» теннисист Даниил Медведев не сдержал нервы во время матча Кубка Лейвера против американца Бена Шелтона.

При счете 4:6 на тай-брейке первого сета он бросил ракетку, а после этого выиграл четыре очка подряд и сет.

Отметим, что за это действие Медведев получил предупреждение, но смог продолжить матч.

После второго игрового дня команда Европы, за которую выступает Медведев, уступала сборной Мира со счетом 4:8, но выиграла парный матч в третий день. Отметим, что в воскресенье каждая победа приносит по 3 очка, поэтому интрига сохраняется.