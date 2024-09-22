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  4. ВИДЕО. Медведев швырнул ракетку во время матча Кубка Лейвера
ATP
22 сентября 2024, 17:17 | Обновлено 22 сентября 2024, 17:47
377
1

ВИДЕО. Медведев швырнул ракетку во время матча Кубка Лейвера

Его не дисквалифицированли

22 сентября 2024, 17:17 | Обновлено 22 сентября 2024, 17:47
377
1
ВИДЕО. Медведев швырнул ракетку во время матча Кубка Лейвера
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

«Нейтральный» теннисист Даниил Медведев не сдержал нервы во время матча Кубка Лейвера против американца Бена Шелтона.

При счете 4:6 на тай-брейке первого сета он бросил ракетку, а после этого выиграл четыре очка подряд и сет.

Отметим, что за это действие Медведев получил предупреждение, но смог продолжить матч.

После второго игрового дня команда Европы, за которую выступает Медведев, уступала сборной Мира со счетом 4:8, но выиграла парный матч в третий день. Отметим, что в воскресенье каждая победа приносит по 3 очка, поэтому интрига сохраняется.

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Владимир Клепач Источник: Eurosport
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west-ukr5555
Нічого дивного. Це ж бидло кацапське. Що він, що рубльов...
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