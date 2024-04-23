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23 апреля 2024, 05:26 |
483
0

ВИДЕО. Фанат кинул в футболиста нож, едва не убив его. Игроку жутко повезло

Пабло Чепелини отделался шишкой, инцидент произошел во время матча в Колумбии

23 апреля 2024, 05:26 |
483
0
ВИДЕО. Фанат кинул в футболиста нож, едва не убив его. Игроку жутко повезло
Twitter

В ночь на 22 апреля состоялся матч 18-го тура чемпионата Колумбии между командами «Медельин» и «Атлетико Насьональ». Игра завершилась со счетом 2:2. Однако поединок запомнился не благодаря 4 голам.

В конце матча игрок гостей Пабло Чепелини готовился выполнить угловой удар. В этот момент в него с трибун неизвестный болельщик бросил нож, который попал ему в голову. Матч был приостановлен на несколько минут, но впоследствии доигран по согласию обеих команд.

«У меня шишка, она отекла, немного болит, немного кровоточит, но этого недостаточно, чтобы надо было накладывать швы. Не волнуйтесь, это футбольная штука, я к этому привык. Я не видел, мне сказали, что это нож, когда я опустил голову, увидел много монет, бутылок», – сказал Чепелини.

Футболисту повезло, что удар пришелся рукояткой, а не лезвием. Пабло отделался небольшой раной и шишкой, а мог быть и куда более худший исход...

ВИДЕО. Фанат кинул в футболиста нож, едва не убив его. Игроку жутко повезло

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видео чемпионат Колумбии по футболу фанаты болельщики Атлетико Насьональ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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