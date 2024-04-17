Запорожцы за Динамо: уроженцы казацкого края – в столице

Ровно год назад, 17 апреля 2023 г., ушел из жизни Павел Шкапенко, полузащитник/нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины 1990-х. Грустная годовщина побудила меня вспомнить имена выдающихся земляков Павла, которые в разные футбольные эпохи внесли вклад в победы киевского «Динамо» на внутренней и на международной аренах. Команда киевских запорожцев получилась именитая, что и говорить!

Один из победителей ПСЖ!

Вратарь Станислав Богуш (родился в 1983 г.)

Станислав родился в Запорожье и является воспитанником СДЮШОР «Металлург». Собственно, именно цвета «Металлурга» он и защищал смолоду и до 24-летнего возраста. В дальнейшем поступило предложение из Киева, которое Станислав принял. И ситуативно даже выиграл конкуренцию у самого «вечно первого» Александра Шовковского. В еврокубках дебютировал в киевской игре с московским «Спартаком», что само по себе знаково. 783 минуты подряд сохранял свои ворота в неприкосновенности в матчах чемпионата Украины. Становился и лучшим игроком месяца (октябрь 2008 г.) в чемпионате Украины! Александр Шовковский в своей книге «Все в твоих руках» даже признавался, что тогда надумал идти из «Динамо». Как бы то ни было, а Богуш провел успешный сезон за «Динамо». Он был признан лучшим вратарем Украины 2008 г. по одной из версий. В 2008 г. дебютировал и в составе национальной сборной, отыграв насухо против норвежцев в товарняке. В составе «Динамо» стал чемпионом страны и достиг полуфинала Кубка УЕФА. В двух четвертьфинальных матчах того розыгрыша против ПСЖ оставил свои ворота в неприкосновенности. С нынешних позиций вообще выглядит как фантастика! Полуфиналы еврокубка против «Шахтера»? Как знать, каким был бы результат, если бы играл Шовковский. Тогдашний наставник киевлян Юрий Семин говорил спустя годы: «Отдал предпочтение Богушу потому, что он все время играл». И Шовковский писал, что «понимает мотивы его решения». В дальнейшем Стас получил тяжелую травму и на высокий уровень уже не вернулся.

ФК Динамо. Станислав Богуш

Максим Коваль больше времени провел в «Динамо», становился даже лучшим вратарем чемпионата Украины, однако «золото» с командой так и не выигрывал, не говоря уже о достижении чемпионских раундов еврокубков. Именно поэтому я предпочел Богуша, хотя, конечно, вопрос дискуссионный, и другие версии заслуживают рассмотрения. Был у «Динамо» и еще один кипер, родившийся в Запорожской области. Уроженец Мелитополя Леонид Клюев сыграл несколько матчей в чемпионском сезоне-1961. Как отмечал основной вратарь «Динамо» того времени Олег Макаров: «Мы многого ждали от молодого вратаря Леонида Клюева… Но надо сказать, что… он не задержался в «Динамо», хотя весь сезон добросовестно «отстоял» за дубль и несколько раз выступал в основном составе. Мне лично кажется, что он перспективный спортсмен и что ему у нас просто не повезло. Такое тоже бывает». А свое голкиперское дарование в большей степени Клюев проявил в составе «Зари».

Расширить зону игры!

Защитники: Виктор Матвиенко (1948–2018), Виктор Каплун (родился в 1958 г.), Евгений Хачериди (родился в 1987 г.), Владимир Горилый (родился в 1965 г.)

«Легкость, с которой Виктор Матвиенко мчался по левому флангу, простреливал вдоль ворот, а иногда и сам завершал атаки, вызывала восхищение и казалась на первый взгляд природным даром. Способности Матвиенко бесспорны, но ему пришлось пролить не одно ведро пота и не один час просидеть в классе у доски с намагниченными фигурками футболистов, прежде чем появилась возможность готовить его к той игре, которую он демонстрировал в лучших своих матчах… Матвиенко с радостью воспринял задание расширить зону игры», – так писал Валерий Лобановский о своем питомце. Уроженец Запорожья был важной составляющей первой команды-звезды Лобановского 1970-х гг. Имел прямое отношение ко всем чемпионствам «Динамо» той декады (а их было четыре), выигрышу Кубка СССР в 1974 г., а также завоеванию Кубка кубков и Суперкубка УЕФА в 1975 г.

Уроженец Запорожья Виктор Каплун стал чемпионом СССР в составе «Динамо» в 1980 г. В том сезоне мне запомнился его гол в ворота «Нефтчи» в домашнем матче киевлян: после подачи Леонида Буряка Каплун точно пробил головой. Ну и, конечно, победный (и крайне важный, учитывая упорную борьбу за чемпионство!) гол Каплуна ближе к концу чемпионата в Донецке также головой, вот только подачу в тот раз осуществлял Владимир Веремеев. А в 1981 г. Каплун был отчислен из «Динамо» с формулировкой «за нарушение спортивного режима».

Динамовский этап карьеры уроженца Мелитополя (начинал в тамошнем «Олкоме», кстати, и дебютировал за «Динамо» в кубковом матче против «Олкома») Евгения Хачериди до сих пор перед глазами. Надежность в защите, безупречная игра на втором этаже, умение читать игру, умелые действия в отборе и одновременно нервозность на футбольном поле, споры с судьями, стремление что-то доказать тем, кому ничего не докажешь, хоть как пытайся («Я – за справедливость!» – как девиз жизни Евгения). Особенно мне запомнился послематчевый пенальти в исполнении Евгения в знаменитой серии в финале Кубка Украины 2015/2016 гг. «Идет бить Евгений Хачериди. И забивает. Мы выходим вперед 5:4», – так описывает тот эпизод Александр Шовковский, а дальше СаШо отразил удар горняка Александра Гладкого, и у киевлян получилось вытянуть сверхсложную серию пенальти, по ходу которой казалось, что шансов на победу уже нет. Всего в киевском послужном списке Евгения 3 чемпионства, 2 национальных кубка и 3 Суперкубка Украины.

ФК Динамо. Евгений Хачериди

Владимир Горилый имел отношение ко второй звездной команде Валерия Лобановского 1980-х гг. Он родился в пгт Васильковка на Запорожье, однако азы футбольной науки постигал в Крыму. Горилый смог собрать в «Динамо» полную коллекцию медалей чемпионата СССР: «золото» 1986 г., «серебро» 1988 г., «бронзу» 1989 г., поднимал над головой и Кубок СССР в 1987 г. (вышел на замену во 2-м тайме феерического финала против минских одноклубников!). Участвовал и в продвижении «Динамо» в полуфинал Кубка чемпионов в сезоне-1986/87 (играл в том числе и в четвертьфинале против «Бешикташа», и в полуфинале против «Порту»).

«Золотой» «Серебро»

Полузащитники: Владимир Бражко (родился в 2002 г.), Петр Тищенко (1925–2012), Павел Шкапенко (1972–2023), Виктор Серебряников (1940–2014)

Уроженец Запорожья Владимир Бражко – воплощение динамовской современности! Именно он был удостоен лавров главного героя непростого выездного поединка киевлян в Александрии. Именно он забил победный мяч, проявив настойчивость в отборе, удачно обыгравшись с Николаем Шапаренко и неотразимо пробив в правый верхний угол ворот (напомню, что голом в ворота «Александрии» Бражко отличился и в первом круге, похоже, что у динамовского опорника появляется «любимая» команда). Правда, сам Владимир в послематчевом комментарии скромно отметил, что не может выделять себя – «все старались, отдавались на поле на 110%». Не сбавлять оборотов, динамовский талант!

ФК Динамо. Владимир Бражко

Другой динамовец, рожденный в Запорожье, Петр Тищенко представляет иной исторический период. В составе «Динамо» он завоевывал серебряные медали еще в 1952 г. (это после того, как прошел Вторую мировую войну и был удостоен 15-ти боевых наград). Да, в Киеве он в основном играл в защитной линии (Олег Макаров писал, что Тищенко вместе с партнерами «создали прочную линию обороны»), однако изредка действовал и на позиции опорника. Защитная линия укомплектована. Поэтому выделю для Петра Григорьевича роль второго опорника в этой символической команде. Кстати, в контексте опорников, рожденных в казацком крае, скажу, что многолетний капитан «Динамо» Сергей Сидорчук, к сожалению, не может быть включен в символическую команду киевских запорожцев, поскольку он появился на свет в крымском Джанкое, хотя азы футбола постигал в Запорожье.

В памяти болельщиков 6-кратный чемпион Украины Павел Шкапенко остался как автор одного из голов в ворота «Барселоны» в самом престижном еврокубке в сезоне-1993/94 (к слову, в матчах чемпионата Украины того сезона Шкапенко отличился 12 раз). А в додинамовский период своей карьеры он стал автором одного из первых хет-триков в истории чемпионатов Украины: в футболке запорожского «Металлурга» трижды расписался в воротах винницкой «Нивы». Уже в сезоне-1992/93 забивал за «Динамо» в Донецке «Шахтеру» головой, наверное, в своем фирменном стиле. Помню простое, но красноречивое определение, которое дал Шкапенко один из олдскульных киевских фанатов: «Паша Шкапенко – Человек!»

«Дуга Серебряникова» – такое название получили овеянные легендами штрафные в исполнении еще одного уроженца казацкого края – Виктора Серебряникова. Мяч, посланный «Серебром» по высокой траектории, приближаясь к воротам, резко снижался и залетал в ворота, заставая врасплох киперов. Искусным исполнителем стандартов Виктор Петрович и вошел в футбольную историю. Таким способом он забил уйму голов. Типичные примеры «дуги» – гол в ворота венской «Аустрии» на поле соперников в матче Кубка европейских чемпионов сезона-1969/70, и мяч в ворота «Фиорентины» в Киеве во время того же розыгрыша. «Всегда технично играл… Виктор Серебряников. По приходе в «Динамо» он не произвел на нас особого впечатления: был слишком суетлив, частенько оказывался в плену у мяча. Но вдруг все лишнее куда-то исчезло. Серебряников стал отличным партнером для Базилевича и Каневского», – отмечал Олег Макаров. 5 раз «Серебро» становился чемпионом СССР, дважды поднимал над головой Кубок Украины. А в 1969 г. киевский запорожец был признан Игроком года в Украине. Ну, и вошел в мировые исторические хроники как первый игрок, которого заменили в финальных стадиях чемпионатов мира: 31 мая 1970 г. в матче Мексика – СССР вместо Серебряникова на поле вышел Анатолий Пузач.

Андрей Цуриков, Андрей Оберемко, Денис Олейник – всем этим ребятам чего-то не хватило, чтобы сполна проявить свои игровые добродетели в составе «Динамо». В большей степени они ассоциируются с другими клубами.

Высокий урожай Хмеля

Нападающие: Виталий Хмельницкий (1943–2019), Николай Каштанов (родился в 1938 г.)

«Настоящим партнером» называл уроженца Тимошевки Ореховского района Виталия Хмельницкого Анатолий Бышовец и добавлял «Мы понимали друг друга с полуслова». 20 ноября 1967 г. в чемпионском матче против «Зенита» Хмель (прозвище, которым киевские болельщики наградили своего любимца) был главным действующим лицом. Он и забил сам (успел на добивание после мощного удара Анатолия Пузача в перекладину), и отличился ассистом (находясь в неплохой позиции, тем не менее, отдал пас на не оплошавшего Валерия Поркуяна). В итоге, Виталий Григорьевич собрал неплохой наградной урожай: 4 золотых медали чемпиона СССР, дважды завоевывал союзный кубок.

ФК Динамо. Виталий Хмельницкий

Воспитанник запорожского футбола Николай Каштанов защищал цвета «Динамо» в чемпионском сезоне-1961. Олег Макаров называл Каштанова «вторым реактивщиком команды», вспоминая о голе форварда в ворота Льва Яшина. Тот гол стал результатом стремительного отрыва Каштанова (высокая скорость – его козырь!) и несильного, но коварного удара именно в тот момент, когда Яшин не ожидал такой дерзости от киевского запорожца.

Альтернатива в нападении? К сожалению, у Сергея Косырина так и не получилось реализовать себя именно в «Динамо». Следовательно, и особых вариантов нет. Разве что перевести Шкапенко в нападение, а полузащиту усилить кем-то из вышеперечисленных уроженцев Запорожской области.

Потому что последовательны

Составляя запорожскую динамовскую сборную, заметил, что в ней последовательно представлены игроки 50-х, 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, нулевых, 10-х и 20-х гг. Такая непрерывная цепочка поколений не попадалась мне ни в одной символической сборной всех времен. То есть в каждом десятилетии вот уже на протяжении 70-ти лет запорожцы имеют в динамовском составе хотя бы одного своего яркого представителя. 2020-е ныне в разгаре. И сдается мне, что одним только Владимиром Бражко, который уже и дебютировал в национальной сборной, несмотря на совсем юный возраст, запорожцы в «Динамо» в эту декаду не ограничатся. А, проявив себя в составе столичного клуба, можно и отправиться за Дунай (как тут не вспомнить оперу в 3-х действиях Семена Степановича Гулака-Артемовского!) – покорять футбольную Европу.

Алексей РЫЖКОВ