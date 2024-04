Скандальный экс-игрок МЮ заинтересовал Барселону, Атлетико и Ювентус

Скандально известный экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд заинтересовал несколько топ-клубов Европы.

Английский форвард сумел перезагрузить карьеру, выступая в аренде за испанский «Хетафе».

22-летний нападающий заинтересовал «Барселону», «Атлетико» и «Ювентус», информирует инсайдер Экрем Конур. Он находится в списках трансферных целей этих клубов в летнее межсезонье.

В текущем сезоне Гринвуд сыграл за «Хетафе» 25 матчей и забил 6 мячей в Ла Лиге, а также провел 3 игры и отметился 2 мячами в Кубке Испании.

В конце января 2022 года полиция Манчестера арестовала Гринвуда по подозрению в изнасиловании и нападении на фотомодель Харриет Робсон. Вскоре он был выпущен под залог, а через год прокуроры объявили, что с Гринвуда сняты все обвинения ввиду отзыва показаний ключевых свидетелей.

