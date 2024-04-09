Сыграет ли Зинченко? Названы стартовые составы на матч Арсенала и Баварии
9 апреля в 22:00 пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов
9 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен.
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Первый матч проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Ответный поединок состоится 17 апреля в Мюнхене на «Альянц Арене».
За канониров выступает украинский футболист Александр Зинченко – он заявлен в резервном составе канониров.
Сыграет ли Зинченко? Названы стартовые составы на матч Арсенала и Баварии
Арсенал: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор, Эдегор (кап), Жоржиньо, Райс, Сака, Хаверц, Мартинелли.
Бавария: Нойер (кап), Киммих, Дайер, Де Лигт, Дэвис, Лаймер, Горецка, Сане, Мусиала, Гнабри, Кейн.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) April 9, 2024
🔙 Kiwior in at left-back
⚡️ Martinelli on the wing
💪 Havertz leads the line
Let's make it count, Gunners 👊 pic.twitter.com/fRctf9TuqD
𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐗𝐈 🆚 @Arsenal ✨#packmas #UCL #ARSFCB pic.twitter.com/OFkKg6JiMD— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) April 9, 2024
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