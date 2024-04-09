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Лига чемпионов
09 апреля 2024, 20:50 | Обновлено 09 апреля 2024, 21:06
1640
2

Сыграет ли Зинченко? Названы стартовые составы на матч Арсенала и Баварии

9 апреля в 22:00 пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов

09 апреля 2024, 20:50 | Обновлено 09 апреля 2024, 21:06
1640
2
Сыграет ли Зинченко? Названы стартовые составы на матч Арсенала и Баварии

9 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен.

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Первый матч проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Ответный поединок состоится 17 апреля в Мюнхене на «Альянц Арене».

За канониров выступает украинский футболист Александр Зинченко – он заявлен в резервном составе канониров.

Сыграет ли Зинченко? Названы стартовые составы на матч Арсенала и Баварии

Арсенал: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор, Эдегор (кап), Жоржиньо, Райс, Сака, Хаверц, Мартинелли.

Бавария: Нойер (кап), Киммих, Дайер, Де Лигт, Дэвис, Лаймер, Горецка, Сане, Мусиала, Гнабри, Кейн.

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Арсенал Лондон Бавария Александр Зинченко Лига чемпионов Арсенал - Бавария стартовые составы
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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vitaha33
Зінченко не буде грати з сильними суперниками, це зрозуміло
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+2
Dimonchik
Сыграет, но не сегодня
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0
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