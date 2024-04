9 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен.

Первый матч проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Ответный поединок состоится 17 апреля в Мюнхене на «Альянц Арене».

За канониров выступает украинский футболист Александр Зинченко – он заявлен в резервном составе канониров.

Сыграет ли Зинченко? Названы стартовые составы на матч Арсенала и Баварии

Арсенал: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор, Эдегор (кап), Жоржиньо, Райс, Сака, Хаверц, Мартинелли.

Бавария: Нойер (кап), Киммих, Дайер, Де Лигт, Дэвис, Лаймер, Горецка, Сане, Мусиала, Гнабри, Кейн.

