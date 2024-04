ФОТО. Лунин и влиятельный агент Мендеш после подписания контракта

Ранее официально стало известно о том, что украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин подписал контракт с влиятельным футбольным агентом Жорже Мендешем.

Известный инсайдер Фабрицио Романо выложил фото Лунина и Мендеша, а также отметил, что переговоры с мадридским клубом о новом соглашении продолжаются после того, как «Реал» сделал свое предложение.

Известно, что договор Андрея истекает летом 2025 года.

В нынешнем сезоне Лунин после травмы Тибо Куртуа стал основным вратарем команды, выиграв конкуренцию у Кепы Аррисабалаги.

Андрей в сезоне провел 24 матча.

⚪️🇺🇦 Here’s Lunin with Jorge Mendes after signing with the Portuguese super agent.



Talks progressing with Real Madrid after new contract offered. pic.twitter.com/2ZRcDVvjGY