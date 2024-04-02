ФОТО. Лунин и влиятельный агент Мендеш после подписания контракта
Андрей ведет переговоры с Реалом о продлении договора
Ранее официально стало известно о том, что украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин подписал контракт с влиятельным футбольным агентом Жорже Мендешем.
Известный инсайдер Фабрицио Романо выложил фото Лунина и Мендеша, а также отметил, что переговоры с мадридским клубом о новом соглашении продолжаются после того, как «Реал» сделал свое предложение.
Известно, что договор Андрея истекает летом 2025 года.
В нынешнем сезоне Лунин после травмы Тибо Куртуа стал основным вратарем команды, выиграв конкуренцию у Кепы Аррисабалаги.
Андрей в сезоне провел 24 матча.
⚪️🇺🇦 Here’s Lunin with Jorge Mendes after signing with the Portuguese super agent.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 2, 2024
Talks progressing with Real Madrid after new contract offered. pic.twitter.com/2ZRcDVvjGY
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