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Испания
02 апреля 2024, 17:46 | Обновлено 02 апреля 2024, 18:09
987
0

ФОТО. Лунин и влиятельный агент Мендеш после подписания контракта

Андрей ведет переговоры с Реалом о продлении договора

02 апреля 2024, 17:46 | Обновлено 02 апреля 2024, 18:09
987
0
ФОТО. Лунин и влиятельный агент Мендеш после подписания контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Ранее официально стало известно о том, что украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин подписал контракт с влиятельным футбольным агентом Жорже Мендешем.

Известный инсайдер Фабрицио Романо выложил фото Лунина и Мендеша, а также отметил, что переговоры с мадридским клубом о новом соглашении продолжаются после того, как «Реал» сделал свое предложение.

Известно, что договор Андрея истекает летом 2025 года.

В нынешнем сезоне Лунин после травмы Тибо Куртуа стал основным вратарем команды, выиграв конкуренцию у Кепы Аррисабалаги.

Андрей в сезоне провел 24 матча.

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Андрей Лунин Жорже Мендеш чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид
Источник Sport.ua
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