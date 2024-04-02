Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
Испания
02 апреля 2024, 03:02 |
81
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports

Жорже Мендеш будет представлять интересы Андрея на трансферном рынке

02 апреля 2024, 03:02 |
81
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
Polaris Sports. Андрей Лунин и его жена Анастасия

Уже давно стало известно о том, что 25-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин начал сотрудничество с бывшим агентом Криштиану Роналду в мире футбола Жорже Мендешем.

1 апреля футбольное агентство Polaris Sports, которое напрямую связанно с Мендешем, опубликовало фото с Андреем, который подписывает контракт, тем самым и объявив официально о начале сотрудничества.

Ранее жена Андрея Анастасия рассказала, что до Мендеша интересы Андрея на трансферном рынке представлял его отец.

В текущем сезоне Лунин отыграл 24 матча за королевский клуб. Он пропустил 19 мячей и в 11 поединках отыграл на ноль.

ФОТО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports

По теме:
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
ФОТО. У Германии не будет 44 номера из-за схожести с нацистской символикой
У какого клуба самый дорогой состав в мире? В топе – команды с украинцами
фото Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) Жорже Мендеш
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Футбол | 01 апреля 2024, 11:33 9
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко

Хавбек «Шахтера» поздравил вингера «Динамо»

Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
Футбол | 01 апреля 2024, 07:51 17
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24

Артем догнал Джуда Беллингема и Анте Будимира, у троих – по 16 голов

Киченок/Киченок – Сюй Ифань/Софи Чанг. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис | 01.04.2024, 22:45
Киченок/Киченок – Сюй Ифань/Софи Чанг. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Киченок/Киченок – Сюй Ифань/Софи Чанг. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Геннадий Буткевич и его вера в украинских тренеров
Футбол | 01.04.2024, 13:16
Геннадий Буткевич и его вера в украинских тренеров
Геннадий Буткевич и его вера в украинских тренеров
Ньюкасл – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 02.04.2024, 01:53
Ньюкасл – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ньюкасл – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
31.03.2024, 21:38 4
Футбол
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
31.03.2024, 22:01 1
Футбол
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
31.03.2024, 20:10 2
Футбол
Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
31.03.2024, 20:55 1
Футбол
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
31.03.2024, 06:50 23
Бокс
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
31.03.2024, 20:59 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем