ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports

Уже давно стало известно о том, что 25-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин начал сотрудничество с бывшим агентом Криштиану Роналду в мире футбола Жорже Мендешем.

1 апреля футбольное агентство Polaris Sports, которое напрямую связанно с Мендешем, опубликовало фото с Андреем, который подписывает контракт, тем самым и объявив официально о начале сотрудничества.

Ранее жена Андрея Анастасия рассказала, что до Мендеша интересы Андрея на трансферном рынке представлял его отец.

В текущем сезоне Лунин отыграл 24 матча за королевский клуб. Он пропустил 19 мячей и в 11 поединках отыграл на ноль.

ФОТО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports