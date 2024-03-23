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Германия
23 марта 2024, 22:40 | Обновлено 23 марта 2024, 22:46
1509
0

Легенда вернулась. Игрок Реала принял участие в голе французам на 8 секунде

Тони Кроос ассистировал на Флориана Вирца

23 марта 2024, 22:40 | Обновлено 23 марта 2024, 22:46
1509
0
Легенда вернулась. Игрок Реала принял участие в голе французам на 8 секунде
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

В субботу, 23 марта, проходит международный товарищеский матч. Национальная сборная Франции принимает команду Германии на домашнем поле в Лионе.

Уже на восьмой секунде матча немцы вышли вперед. Легенда «Реала» и национальной сборной Тони Кроос, который проводит свой первый матч после возвращения в ряды сборной, ассистировал на Флориана Вирца, который и отправил мяч в сетку ворот.

Отметим, что сегодня на шестой секунде матча Словакия – Австрия Кристоф Баумгартнер забил самый быстрый гол в истории национальных сборных.

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Источник Sport.ua
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