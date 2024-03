Легенда вернулась. Игрок Реала принял участие в голе французам на 8 секунде

В субботу, 23 марта, проходит международный товарищеский матч. Национальная сборная Франции принимает команду Германии на домашнем поле в Лионе.

Уже на восьмой секунде матча немцы вышли вперед. Легенда «Реала» и национальной сборной Тони Кроос, который проводит свой первый матч после возвращения в ряды сборной, ассистировал на Флориана Вирца, который и отправил мяч в сетку ворот.

Отметим, что сегодня на шестой секунде матча Словакия – Австрия Кристоф Баумгартнер забил самый быстрый гол в истории национальных сборных.

FLORIAN WIRTZ TAKE A F*CKING BOW!



KROOS WITH AN ASSIST 7 SECONDS INTO HIS GERMANY RETURN! pic.twitter.com/emq3FSZZV3