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23 марта 2024, 21:53 | Обновлено 23 марта 2024, 21:55
1578
0

Возможный соперник Украины пропустил самый быстрый гол в истории сборных

Кристоф Баумгартнер стал автором исторического гола

23 марта 2024, 21:53 | Обновлено 23 марта 2024, 21:55
1578
0
Возможный соперник Украины пропустил самый быстрый гол в истории сборных
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Баумгартнер

Сегодня, 23 марта, состоялся товарищеский матч между сборными Словакии и Австрии.

Австрийцы одержали победу со счетом 2:0.

Уже на шестой секунде встречи счет в матче дальним ударом открыл полузащитник Кристоф Баумгартнер, забивший самый быстрый гол в истории матчей национальных сборных.

Предыдущий рекорд принадлежал нападающему Лукасу Подольски, забившему через 7 секунд после начала игры Германия – Эквадор в 2013 году.

Напомним, Словакия может стать соперником сборной Украины на Евро-2024 в группе Группа E, если команда Сергея Реброва 26 марта победит Исландию в финале плей-офф отбора на Чемпионат Европы.

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Источник Sport.ua
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