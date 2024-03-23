Возможный соперник Украины пропустил самый быстрый гол в истории сборных

Сегодня, 23 марта, состоялся товарищеский матч между сборными Словакии и Австрии.

Австрийцы одержали победу со счетом 2:0.

Уже на шестой секунде встречи счет в матче дальним ударом открыл полузащитник Кристоф Баумгартнер, забивший самый быстрый гол в истории матчей национальных сборных.

Предыдущий рекорд принадлежал нападающему Лукасу Подольски, забившему через 7 секунд после начала игры Германия – Эквадор в 2013 году.

Напомним, Словакия может стать соперником сборной Украины на Евро-2024 в группе Группа E, если команда Сергея Реброва 26 марта победит Исландию в финале плей-офф отбора на Чемпионат Европы.