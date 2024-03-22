26 марта в 21:45 по киевскому времени состоится финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретятся сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.

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Сборная Украины под руководством Сергея Реброва в полуфинале 21 марта совершила камбек и обыграла команду Боснии и Герцеговины (2:1).

В другом полуфинале по пути B команда Исландии в Будапеште разгромила соперников из Израиля (4:1).

Плей-офф квалификации Евро-2024

Финальные пары плей-офф, 26 марта

Путь A. 21:45. Уэльс – Польша

Путь B. 21:45. Украина – Исландия

– Исландия Путь С. 19:00. Грузия – Греция

Украина – Исландия. Финал за путевку на Евро-2024. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO, а также региональные телеканалы Суспільне

Плейер будет добавлен перед началом матча