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Евро
УКРАИНА
26.03.2024 21:45 - : -
Исландия
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Чемпионат Европы
22 марта 2024, 01:12 | Обновлено 22 марта 2024, 01:13
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Украина – Исландия. Финал за путевку на Евро-2024. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 26 марта в 21:45 решающий поединок плей-офф квалификации

22 марта 2024, 01:12 | Обновлено 22 марта 2024, 01:13
241
0
Украина – Исландия. Финал за путевку на Евро-2024. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта в 21:45 по киевскому времени состоится финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретятся сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва в полуфинале 21 марта совершила камбек и обыграла команду Боснии и Герцеговины (2:1).

В другом полуфинале по пути B команда Исландии в Будапеште разгромила соперников из Израиля (4:1).

Плей-офф квалификации Евро-2024

Финальные пары плей-офф, 26 марта

  • Путь A. 21:45. Уэльс – Польша
  • Путь B. 21:45. Украина – Исландия
  • Путь С. 19:00. Грузия – Греция

Украина – Исландия. Финал за путевку на Евро-2024. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO, а также региональные телеканалы Суспільне

Плейер будет добавлен перед началом матча

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Источник Sport.ua
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