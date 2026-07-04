Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джексон ИРВИН: «Это самый трудный способ проиграть матч»
Чемпионат мира
04 июля 2026, 21:07 |
262
1

Джексон ИРВИН: «Это самый трудный способ проиграть матч»

Полузащитник сборной Австралии прокомментировал поражение от Египта

04 июля 2026, 21:07 |
262
1 Comments
Джексон ИРВИН: «Это самый трудный способ проиграть матч»
ФИФА
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Полузащитник сборной Австралии Джексон Ирвин прокомментировал поражение от сборной Египта (1:1, 2:4 по пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года:

«Это самый тяжелый способ проиграть матч. Мы создали для себя лучшие возможности сделать то, чего ещё ни одна австралийская команда не достигала раньше, но в итоге нам немного не хватило в серии пенальти. Я очень горжусь каждым игроком, особенно теми, кто набрался смелости выйти и пробить эти пенальти в конце.

Это ещё один шаг в правильном направлении для этой команды, для австралийского футбола. Я не сомневаюсь, что в этой раздевалке есть игроки, которые пойдут дальше и сделают следующий шаг.

Я считаю, что мы очень хорошо провели матч и ограничили возможности их ведущих игроков. Возможно, мы могли бы чуть лучше распоряжаться мячом, особенно в дополнительное время, но в целом мы достаточно хорошо справились с игрой».

По теме:
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/4 финала
ВИДЕО. Дубль Унаи! Марокко удвоило преимущество в игре с Канадой
ВИДЕО. Партнер украинцев открыл счет в матче Канада – Марокко
сборная Египта по футболу сборная Австралии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
Футбол | 04 июля 2026, 03:45 43
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде

Аргентина в сложном матче переиграла Кабо-Верде

Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Футбол | 04 июля 2026, 09:09 3
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко

Киевский клуб продолжает формировать список игроков, которые будут нужны Игорю Костюку

Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Бокс | 04.07.2026, 03:55
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Помог стать чемпионом. Арсенал продает одного из основных игроков
Футбол | 04.07.2026, 19:56
Помог стать чемпионом. Арсенал продает одного из основных игроков
Помог стать чемпионом. Арсенал продает одного из основных игроков
Снигур проиграла американке в 1/16 финала Уимблдона
Теннис | 04.07.2026, 15:55
Снигур проиграла американке в 1/16 финала Уимблдона
Снигур проиграла американке в 1/16 финала Уимблдона
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Про шо він каже, Єгипет об'єктивно був сильніше тай намагався до кінця забити, на відміну від Австралії які грали на відбій, сподіваючись на вдачу у серії пенальті, було би не справедливо якщоб Автралія пройшла далі
Ответить
0
Популярные новости
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
04.07.2026, 06:40 10
Футбол
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
04.07.2026, 07:40 7
Футбол
Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией
Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией
03.07.2026, 04:12 42
Футбол
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
04.07.2026, 09:17 8
Бокс
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
03.07.2026, 07:05 10
Футбол
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
03.07.2026, 05:02 1
Бокс
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
03.07.2026, 08:33 9
Футбол
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
02.07.2026, 18:57 29
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем