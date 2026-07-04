Джексон ИРВИН: «Это самый трудный способ проиграть матч»

Полузащитник сборной Австралии Джексон Ирвин прокомментировал поражение от сборной Египта (1:1, 2:4 по пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года:

«Это самый тяжелый способ проиграть матч. Мы создали для себя лучшие возможности сделать то, чего ещё ни одна австралийская команда не достигала раньше, но в итоге нам немного не хватило в серии пенальти. Я очень горжусь каждым игроком, особенно теми, кто набрался смелости выйти и пробить эти пенальти в конце.

Это ещё один шаг в правильном направлении для этой команды, для австралийского футбола. Я не сомневаюсь, что в этой раздевалке есть игроки, которые пойдут дальше и сделают следующий шаг.

Я считаю, что мы очень хорошо провели матч и ограничили возможности их ведущих игроков. Возможно, мы могли бы чуть лучше распоряжаться мячом, особенно в дополнительное время, но в целом мы достаточно хорошо справились с игрой».