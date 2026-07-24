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Чемпионат мира
24 июля 2026, 16:50 | Обновлено 24 июля 2026, 17:09
1727
0

Участник ЧМ-2026 сдал положительный тест на наркотики. Его лишили прав

Кристиан Вольпато вляпался в неприятную историю

24 июля 2026, 16:50 | Обновлено 24 июля 2026, 17:09
1727
0
Участник ЧМ-2026 сдал положительный тест на наркотики. Его лишили прав
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Вольпато
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22-летний полузащитник «Сассуоло» и сборной Австралии Кристиан Вольпато сдал положительный тест на кокаин после чемпионата мира 2026.

Футболиста остановили из-за превышения скорости в Сиднее. Автомобиль Кристиана двигался со скоростью 109 км/ч в зоне с ограничением 60 км/ч на мосту Анзак примерно 24 июля в 1:10 ночи.

После остановки полиция штата Новый Южный Уэльс провела проверку на содержание наркотических веществ.

В организме Вольпато обнаружили кокаин. Из-за этого его лишили водительских прав сроком на шесть месяцев и начали соответствующее расследование.

«Мы связались с игроком, продолжаем следить за ситуацией и оказывать ему поддержку на протяжении этого процесса», – отметил спикер Футбольной федерации Австралии.

Вольпато сменил итальянское спортивное гражданство на австралийское, чтобы принять участие в ЧМ-2026. Футболист попал в заявку команды на турнир и сыграл в трех матчах.

Напомним, что сборная Австралии вылетела на стадии 1/16 финала от Египта (1:1, 3:5 по пен.).

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Андрей Витренко Источник: Reuters
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