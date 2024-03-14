Кто был круче в серии пенальти? Претенденты на звание игрока недели в ЛЧ
На звание лучшего претендуют два вратаря, защитник и хавбек
УЕФА определил четырех претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов, а двое из них – вратари, которые проявили себя в серии пенальти и помогли командам выйти в четвертьфинал.
Вратарь «Арсенала» Давид Райа в серии пенальти остановил «Порту», а кипер «Атлетико» Ян Облак переиграл футболистов «Интера».
Кроме того, на звание лучшего игрока претендуют хавбек «Боруссии» Дортмунд Джейдон Санчо и юный защитник «Барселоны» Пау Кубарси.
🧤 Penalty heroes Raya and Oblak— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 13, 2024
😲 Teenage sensation Cubarsí
⚡ Electric Sancho
Who should win the award? 🏆#UCLPOTW || @PlayStationEU
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 12 марта прошли два ответных матча 1/8 финала главного еврокубка
Кирилл Фесюн летом присоединится к «горнякам»