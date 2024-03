Кто был круче в серии пенальти? Претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА определил четырех претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов, а двое из них – вратари, которые проявили себя в серии пенальти и помогли командам выйти в четвертьфинал.

Вратарь «Арсенала» Давид Райа в серии пенальти остановил «Порту», а кипер «Атлетико» Ян Облак переиграл футболистов «Интера».

Кроме того, на звание лучшего игрока претендуют хавбек «Боруссии» Дортмунд Джейдон Санчо и юный защитник «Барселоны» Пау Кубарси.

🧤 Penalty heroes Raya and Oblak

😲 Teenage sensation Cubarsí

⚡ Electric Sancho



Who should win the award? 🏆#UCLPOTW || @PlayStationEU