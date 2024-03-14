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Лига чемпионов
14 марта 2024, 09:28 | Обновлено 14 марта 2024, 09:42
346
0

Кто был круче в серии пенальти? Претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

На звание лучшего претендуют два вратаря, защитник и хавбек

14 марта 2024, 09:28 | Обновлено 14 марта 2024, 09:42
346
0
Кто был круче в серии пенальти? Претенденты на звание игрока недели в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Облак

УЕФА определил четырех претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов, а двое из них – вратари, которые проявили себя в серии пенальти и помогли командам выйти в четвертьфинал.

Вратарь «Арсенала» Давид Райа в серии пенальти остановил «Порту», а кипер «Атлетико» Ян Облак переиграл футболистов «Интера».

Кроме того, на звание лучшего игрока претендуют хавбек «Боруссии» Дортмунд Джейдон Санчо и юный защитник «Барселоны» Пау Кубарси.

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Лига чемпионов Ян Облак Атлетико Мадрид Давид Райя Арсенал Лондон Джейдон Санчо Пау Кубарси Барселона
Источник Sport.ua
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