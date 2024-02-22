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Испания
22 февраля 2024, 10:05 | Обновлено 22 февраля 2024, 10:17
1023
3

Испанские СМИ ошибочно назвали Лунина уроженцем российского города

В издании As перепутали краснодар и Красноград

22 февраля 2024, 10:05 | Обновлено 22 февраля 2024, 10:17
1023
3
Испанские СМИ ошибочно назвали Лунина уроженцем российского города
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Журналист авторитетного испанского издания As Августин Мартин допустил грубую ошибку в своем материале о голкипере «Реала» Кепе Аррисабалаге. Он назвал украинца Андрея Лунина уроженцем российского города краснодар.

На самом же деле Лунин родился в украинском городе Красноград, который находится в Харьковской области.

Ранее сообщалось о том, что Лунин занимает второе место в рейтинге вратарей Лиги чемпионов по проценту сейвов в нынешнем сезоне.

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Источник AS
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Комментарии 3
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Octopus
Такое чувство, что в Испании у всех журналистов поголовно дислексия. То Цыганкова Цыниковым обозвут, то Караваева Каравэ, теперь это.
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+1
Alex T
Как они пишут вообще 
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+1
Henriklarsson11
Зайшов на іспанську сторінку Луніна у вікіпедії. Там  все правильно написано. Такий собі журналіст, або неуважний, або йому пох 
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0
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