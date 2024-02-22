Испанские СМИ ошибочно назвали Лунина уроженцем российского города

Журналист авторитетного испанского издания As Августин Мартин допустил грубую ошибку в своем материале о голкипере «Реала» Кепе Аррисабалаге. Он назвал украинца Андрея Лунина уроженцем российского города краснодар.

На самом же деле Лунин родился в украинском городе Красноград, который находится в Харьковской области.

Ранее сообщалось о том, что Лунин занимает второе место в рейтинге вратарей Лиги чемпионов по проценту сейвов в нынешнем сезоне.