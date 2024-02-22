Испания22 февраля 2024, 10:05 | Обновлено 22 февраля 2024, 10:17
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3
Испанские СМИ ошибочно назвали Лунина уроженцем российского города
В издании As перепутали краснодар и Красноград
22 февраля 2024, 10:05 | Обновлено 22 февраля 2024, 10:17
1023
3
Журналист авторитетного испанского издания As Августин Мартин допустил грубую ошибку в своем материале о голкипере «Реала» Кепе Аррисабалаге. Он назвал украинца Андрея Лунина уроженцем российского города краснодар.
На самом же деле Лунин родился в украинском городе Красноград, который находится в Харьковской области.
Ранее сообщалось о том, что Лунин занимает второе место в рейтинге вратарей Лиги чемпионов по проценту сейвов в нынешнем сезоне.
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Комментарии 3
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Такое чувство, что в Испании у всех журналистов поголовно дислексия. То Цыганкова Цыниковым обозвут, то Караваева Каравэ, теперь это.
Как они пишут вообще
Зайшов на іспанську сторінку Луніна у вікіпедії. Там все правильно написано. Такий собі журналіст, або неуважний, або йому пох
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