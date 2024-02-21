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Англия
21 февраля 2024, 03:12 |
122
0

Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?

17-19 февраля состоялись поединки 25-го тура, а 20 февраля завершилась последняя игра 18-го

21 февраля 2024, 03:12 |
122
0
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

17-19 февраля состоялись матчи 25-го тура АПЛ 2023/24, а 20 февраля завершилась последняя игра 18-го, которая был перенесена.

В центральном поединке тура «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» со счетом 1:1. Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик провел всю встречу на скамейке для запасных.

Кроме того, «горожане» во вторник провели перенесенный матч 18-го тура против «Бренторда». Эрлинг Холанд принес минимальную победу подопечным Жузепа Гвардиолы. Украинец Егор Ярмолюк, который выступает в составе «пчел», так и не появился на поле.

«Арсенал» без украинца Александра Зинченко разгромил на выезде «Бернли» 5:0.

«Ливерпуль» продолжает удерживать лидерство и в гостях разобрался с «Брентфордом» 4:1. Ярмолюк также отсидел весь матч на скамейке.

«Эвертон» и Виталий Миколенко на своем поле сыграли вничью с «Кристал Пэлас» 1:1. Украинский защитник отыграл все 90 минут.

«Борнмут» расписал результативную мировую с «Ньюкаслом». Украинец Илья Забарный провел весь поединок в защите «вишен».

Сейчас первое место в таблице чемпионата Англии занимает «Ливерпуль». У команды Юргена Клоппа 57 очков. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 1 пункт меньше – 56. У «Арсенала» и Зинченко 55 баллов.

На 4-м месте идет «Астон Вилла» (49), а топ-5 замыкает «Тоттенхэм» (47).

«Челси» и Мудрик располагаются на 10-й строчке с 35 очками. «Борнмут» вместе с Забарным идет 13-м (28), «Брентфорд» с Ярмолюком – 14-м (25), а «Эвертон» с Миколенко – 17-м (20).

АПЛ 2023/24. 25-й тур. 17-19 февраля

  • Брентфорд – Ливерпуль – 1:4
  • Тоттенхэм – Вулверхэмптон – 1:2
  • Ноттингем Форест – Вест Хэм – 2:0
  • Ньюкасл – Борнмут – 2:2
  • Фулхэм – Астон Вилла – 1:2
  • Бернли – Арсенал – 0:5
  • Манчестер Сити – Челси – 1:1
  • Шеффилд Юнайтед – Брайтон – 0:5
  • Лутон Таун – Манчестер Юнайтед – 1:2
  • Эвертон – Кристал Пэлас – 1:1

АПЛ 2023/24. Перенесенный 18-й тур. 20 февраля

  • Манчестер Сити – Брентфорд – 1:0

Таблица АПЛ 2023/24 после 25 туров

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Источник Sport.ua
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