Отметился желтой. Стала известна оценка Забарного за матч против Ньюкасла
17 февраля «Борнмут» сыграл вничью с «сороками» со счетом 2:2
17 февраля состоялся матч 25-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 2:2.
Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.2 баллов.
За матч Илья заработал желтую карточку, 42 раза коснулся мяча, отдал 23 точных передачи из 33 (70%), 1 раз вынес мяч, сделал 1 перехват, 4 раза совершил отбор, 1 раз успешно обыграл соперника, выиграл 5 единоборств, 10 раз потерял владение, 1 раз сфолил и 1 раз заработал фол.
Лучшим игроком поединка был признан автор гола и ассиста в составе «Борнмута» Доминик Соланке (7.9).
Оценки WhoScored за матч Ньюкасл – Борнмут – 2:2
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