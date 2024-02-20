Холанд принес победу Ман Сити в матче с Брентфордом. Ярмолюк не играл
Действующий чемпион АПЛ одержал победу со счетом 1:0
Во вторник, 20 февраля, состоялся перенесенный матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Брентфорд». Игра прошла в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Минимальную победу в матче одержали «горожане» со счетом 1:0. Автором единственного гола в матче стал Эрлинг Холанд, забивший на 71-й минуте.
Украинский футболист «Брентфорда» Егор Ярмолюк начал матч в запасе и на поле так и не вышел.
АПЛ. 18-й тур, 20 февраля
Манчестер Сити – Брентфорд – 1:0
Гол: Холанд, 71.
Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Аканджи, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Бобб (Доку, 61), Холанд, Альварес (Ковачич, 89).
Брентфорд: Флеккен, Роэрслев (Годдос, 89), Йоргенсен, Ми, Айер, Регилон (Льюис-Поттер, 78), Нергор, Янельт (Йенсен, 77), Оньека (Дамсгор, 89), Висса (Мопе, 68), Тоуни.
FULL-TIME | Victory at home! 🙌#ManCity | @okx pic.twitter.com/bxrQNFlVZL— Manchester City (@ManCity) February 20, 2024
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