Холанд принес победу Ман Сити в матче с Брентфордом. Ярмолюк не играл

Во вторник, 20 февраля, состоялся перенесенный матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Брентфорд». Игра прошла в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Минимальную победу в матче одержали «горожане» со счетом 1:0. Автором единственного гола в матче стал Эрлинг Холанд, забивший на 71-й минуте.

Украинский футболист «Брентфорда» Егор Ярмолюк начал матч в запасе и на поле так и не вышел.

АПЛ. 18-й тур, 20 февраля

Манчестер Сити – Брентфорд – 1:0

Гол: Холанд, 71.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Аканджи, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Бобб (Доку, 61), Холанд, Альварес (Ковачич, 89).



Брентфорд: Флеккен, Роэрслев (Годдос, 89), Йоргенсен, Ми, Айер, Регилон (Льюис-Поттер, 78), Нергор, Янельт (Йенсен, 77), Оньека (Дамсгор, 89), Висса (Мопе, 68), Тоуни.

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