20.02.2024 21:30 – FT 1 : 0
Англия21 февраля 2024, 07:25 | Обновлено 21 февраля 2024, 07:40
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Манчестер Сити – Брентфорд – 1:0. Мяч Холанда. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор перенесенного матча 18-го тура Английской Премьер-лиги
21 февраля 2024, 07:25 | Обновлено 21 февраля 2024, 07:40
236
0
Вечером 20 февраля состоялся перенесенный матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Брентфорд».
Горожане выиграли со счетом 1:0, автором единственного гола стал Эрлинг Холанд на 71-й минуте.
Украинский футболист «Брентфорда» Егор Ярмолюк весь матч провел в резерве гостей.
АПЛ. 18-й тур, 20 февраля
Манчестер Сити – Брентфорд – 1:0
Гол: Холанд, 71.
Видео гола и обзор матча
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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