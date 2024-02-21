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Манчестер Сити
20.02.2024 21:30 – FT 1 : 0
Брентфорд
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Англия
21 февраля 2024, 07:25 | Обновлено 21 февраля 2024, 07:40
236
0

Манчестер Сити – Брентфорд – 1:0. Мяч Холанда. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор перенесенного матча 18-го тура Английской Премьер-лиги

21 февраля 2024, 07:25 | Обновлено 21 февраля 2024, 07:40
236
0
Манчестер Сити – Брентфорд – 1:0. Мяч Холанда. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 февраля состоялся перенесенный матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Брентфорд».

Горожане выиграли со счетом 1:0, автором единственного гола стал Эрлинг Холанд на 71-й минуте.

Украинский футболист «Брентфорда» Егор Ярмолюк весь матч провел в резерве гостей.

АПЛ. 18-й тур, 20 февраля

Манчестер Сити – Брентфорд – 1:0

Гол: Холанд, 71.

Видео гола и обзор матча

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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