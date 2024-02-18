20.02.2024 21:30 - : -
Англия18 февраля 2024, 14:00 |
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Манчестер Сити – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 февраля в 21:30 матчи чемпионата Англии
18 февраля 2024, 14:00 |
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Во вторник, 20 февраля, состоится перенесенный матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Брентфорд».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Манчестер Сити – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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