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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
20.02.2024 21:30 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 февраля 2024, 14:00 |
42
0

Манчестер Сити – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 февраля в 21:30 матчи чемпионата Англии

18 февраля 2024, 14:00 |
42
0
Манчестер Сити – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити – Брентфорд

Во вторник, 20 февраля, состоится перенесенный матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Брентфорд».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Манчестер Сити – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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