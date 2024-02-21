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20.02.2024 21:30 – FT 1 : 0
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Англия
21 февраля 2024, 07:35 | Обновлено 21 февраля 2024, 07:49
13
0

ГВАРДИОЛА: «Не сомневайтесь в Холанде. Он хорошо выполняет свою работу»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал матч с «Брентфордом»

21 февраля 2024, 07:35 | Обновлено 21 февраля 2024, 07:49
13
0
ГВАРДИОЛА: «Не сомневайтесь в Холанде. Он хорошо выполняет свою работу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Вечером 20 февраля состоялся перенесенный матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Брентфорд».

Горожане выиграли со счетом 1:0, автором единственного гола стал Эрлинг Холанд на 71-й минуте.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после матча отметил:

«Было трудно и всегда будет против команды Томаса Фрэнка. Мы провели хороший первый тайм, второй был не так хорош. Мы были терпеливы, но не достигли цели. Если кто-то сомневается в Эрлинге Холанде, то он хорошо выполняет свою работу, а вы совершаете ошибку. Это невероятный игрок.

Впереди долгий путь. Еще много игр. Конечно, лучше выигрывать. Мы упустили возможность против «Челси». Я горжусь командой. Мы близко, но находимся в главной части сезона. Тяжелые игры в этот период. Мы в борьбе.

Я думаю, что могут три команды претендовать на чемпионство. И в ближайшие недели, может, добавится еще кто-то, я не знаю. Я почти уверен, что «Арсенал» и «Ливерпуль» будут в гонке».

Ман Сити – Брентфорд – 1:0 (Холанд, 71). Видео гола и обзор матча

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Источник BBC
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