Сенсация без участия Мудрика. Челси отобрал очки у Манчестер Сити
Хозяева поля отыгрались в конце поединка
В последнем поединке субботнего игрового дня 25 тура Английской Премьер-лиги встречались «Манчестер Сити» и «Челси». Игра завершилась вничью.
После небольшой раскачки хозяева поля взяли мяч под контроль и начали расшатывать оборону соперников. Вскоре близок к успеху был Холланд, который после навеса с фланга головой пробил выше ворот. «Синие» не отсиживались в обороне, а отвечали довольно острыми контратаками. В завершение одной из них Джексон вышел один на один с Эдерсоном и не сумел переиграть голкипера. А перед перерывом стремительный выпад гостей завершился результативным ударом Стерлинга, которому мастерски ассистировал Джексон.
Вторая половина встречи началась с двух опасных моментов у ворот «Челси». Сначала Де Брюйне со штрафного пробил чуть выше перекладины, а затем после передачи Фодена Холланд слета не попал в ворота. И снова «синие» организовали достойный ответ. Эдерсон совершил блестящий сэйв после удара Стерлинга, а затем закрыл добивание от Чилвелла.
Ближе к окончанию матча игровое преимущество «Ман Сити» становилось все более подавляющим, а «синие» из последних сил отбивались от набегов соперников. Дважды мог забивать Холланд. В первом эпизоде гостей выручил Петрович, а затем норвежец с линии вратарской не попал в цель. И все же, хозяева сравняли счет. Родри в штрафной подкараулил отскок и вогнал мяч в сетку. Последующие попытки подопечных Хосепа Гвардиолы вырвать победу успехом не увенчались.
Отметим, что украинец Михаил Мудрик весь матч провел на скамейке запасных «Челси».
Английская Премьер-лига. 25 тур.
«Манчестер Сити» – «Челси» – 1:1
Голы: Родри (83) – Стерлинг (42)
Предупреждения: Б. Силва (85) – Кайседо (35), Палмер (60), Петрович (62)
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Аканджи, Родри, Фоден, Де Брюйне, Альварес (Б.Силва, 64), Доку, Холланд
«Челси»: Петрович, Гюсто, Дисаси, Колуэлл, Чилвелл, Кайседо, Фернандес, Палмер (Чалоба, 71), Галлагер, Стерлинг (Нкунку, 64), Джексон (Касадеи, 82)
Стадион «Этихад Стедиум»
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В принципі і не посперечаєшся. Колись то МІша все ж таки вийде в 2 таймі.
17.02.2024 19:34
На другий тайм М. Мудрик точно з'явиться.