Сенсация без участия Мудрика. Челси отобрал очки у Манчестер Сити

В последнем поединке субботнего игрового дня 25 тура Английской Премьер-лиги встречались «Манчестер Сити» и «Челси». Игра завершилась вничью.

После небольшой раскачки хозяева поля взяли мяч под контроль и начали расшатывать оборону соперников. Вскоре близок к успеху был Холланд, который после навеса с фланга головой пробил выше ворот. «Синие» не отсиживались в обороне, а отвечали довольно острыми контратаками. В завершение одной из них Джексон вышел один на один с Эдерсоном и не сумел переиграть голкипера. А перед перерывом стремительный выпад гостей завершился результативным ударом Стерлинга, которому мастерски ассистировал Джексон.

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Вторая половина встречи началась с двух опасных моментов у ворот «Челси». Сначала Де Брюйне со штрафного пробил чуть выше перекладины, а затем после передачи Фодена Холланд слета не попал в ворота. И снова «синие» организовали достойный ответ. Эдерсон совершил блестящий сэйв после удара Стерлинга, а затем закрыл добивание от Чилвелла.

Ближе к окончанию матча игровое преимущество «Ман Сити» становилось все более подавляющим, а «синие» из последних сил отбивались от набегов соперников. Дважды мог забивать Холланд. В первом эпизоде гостей выручил Петрович, а затем норвежец с линии вратарской не попал в цель. И все же, хозяева сравняли счет. Родри в штрафной подкараулил отскок и вогнал мяч в сетку. Последующие попытки подопечных Хосепа Гвардиолы вырвать победу успехом не увенчались.

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Отметим, что украинец Михаил Мудрик весь матч провел на скамейке запасных «Челси».

Английская Премьер-лига. 25 тур.

«Манчестер Сити» – «Челси» – 1:1

Голы: Родри (83) – Стерлинг (42)

Предупреждения: Б. Силва (85) – Кайседо (35), Палмер (60), Петрович (62)

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Аканджи, Родри, Фоден, Де Брюйне, Альварес (Б.Силва, 64), Доку, Холланд

«Челси»: Петрович, Гюсто, Дисаси, Колуэлл, Чилвелл, Кайседо, Фернандес, Палмер (Чалоба, 71), Галлагер, Стерлинг (Нкунку, 64), Джексон (Касадеи, 82)

Стадион «Этихад Стедиум»

МАНЧЕСТЕР СИТИ – ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА