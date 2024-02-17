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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
17.02.2024 19:30 – FT 1 : 1
Челси
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Англия
17 февраля 2024, 21:29 | Обновлено 17 февраля 2024, 22:05
3921
36

Сенсация без участия Мудрика. Челси отобрал очки у Манчестер Сити

Хозяева поля отыгрались в конце поединка

17 февраля 2024, 21:29 | Обновлено 17 февраля 2024, 22:05
3921
36
Сенсация без участия Мудрика. Челси отобрал очки у Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

В последнем поединке субботнего игрового дня 25 тура Английской Премьер-лиги встречались «Манчестер Сити» и «Челси». Игра завершилась вничью.

После небольшой раскачки хозяева поля взяли мяч под контроль и начали расшатывать оборону соперников. Вскоре близок к успеху был Холланд, который после навеса с фланга головой пробил выше ворот. «Синие» не отсиживались в обороне, а отвечали довольно острыми контратаками. В завершение одной из них Джексон вышел один на один с Эдерсоном и не сумел переиграть голкипера. А перед перерывом стремительный выпад гостей завершился результативным ударом Стерлинга, которому мастерски ассистировал Джексон.

Getty Images/Global Images Ukraine

Вторая половина встречи началась с двух опасных моментов у ворот «Челси». Сначала Де Брюйне со штрафного пробил чуть выше перекладины, а затем после передачи Фодена Холланд слета не попал в ворота. И снова «синие» организовали достойный ответ. Эдерсон совершил блестящий сэйв после удара Стерлинга, а затем закрыл добивание от Чилвелла.

Ближе к окончанию матча игровое преимущество «Ман Сити» становилось все более подавляющим, а «синие» из последних сил отбивались от набегов соперников. Дважды мог забивать Холланд. В первом эпизоде гостей выручил Петрович, а затем норвежец с линии вратарской не попал в цель. И все же, хозяева сравняли счет. Родри в штрафной подкараулил отскок и вогнал мяч в сетку. Последующие попытки подопечных Хосепа Гвардиолы вырвать победу успехом не увенчались.

Getty Images/Global Images Ukraine

Отметим, что украинец Михаил Мудрик весь матч провел на скамейке запасных «Челси».

Английская Премьер-лига. 25 тур.

«Манчестер Сити» – «Челси» – 1:1

Голы: Родри (83) – Стерлинг (42)

Предупреждения: Б. Силва (85) – Кайседо (35), Палмер (60), Петрович (62)

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Аканджи, Родри, Фоден, Де Брюйне, Альварес (Б.Силва, 64), Доку, Холланд

«Челси»: Петрович, Гюсто, Дисаси, Колуэлл, Чилвелл, Кайседо, Фернандес, Палмер (Чалоба, 71), Галлагер, Стерлинг (Нкунку, 64), Джексон (Касадеи, 82)

Стадион «Этихад Стедиум»

МАНЧЕСТЕР СИТИ – ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 37
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Alex T
Похоже мудрыку торба, надо валить отседова бо дела не будет, хотя бы в аренду 
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+6
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FunnyCat_____
а где Запасной?
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+5
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luceorius
 Сьогодні для Холанда  ворота суперників виявились замалими. 
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+4
Boodya 1209
Чого притихли? Чому не кажете, що Шахтар може цим трансфером потенціально зломати Мудрика? Чи все йде нормально?
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+2
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Bombardini
Завершення атак у Челсі - це жесть... Джексон змарнував кілька нагод, взагалі не зрозуміло навіщо він у старті, Стерлінг теж пару разів "зажував", Енцо бачив, що Джексон замахується, але всеодно летить. Їм десь пощастило, що МанСіті відкривався, власне тому й використали свою контру. Єдиний мабуть хто топово зіграв - Дісасі у захисті. А так команда досить посередньо зіграла. Мудрику треба звідти валити, якщо хоче не просто заробляти гроші
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+2
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Первый Среди Равных
Врятувались від ганьби.
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+2
Richard Lewis
Чим менше Мудрика, тим більше очок 😏
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+1
Remark
11 IQ: "Безрезультативний Мудрик на другий тайм точно з'явиться".
В принципі і не посперечаєшся. Колись то МІша все ж таки вийде в 2 таймі.
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+1
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Remark
Важко сперечатися, але без Мудрика у Челсі є хоч результат.
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+1
Remark
_Tor78nado99rly_
17.02.2024 19:34
На другий тайм М. Мудрик точно з'явиться.
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+1
AleksDnipro
Все, що потрібно знати. Останні 3 матчі без Мудрика: дві перемоги та нічия проти нинішніх чемпіонів. Мудрик остаточно втратив місце у стартовому складі, можете називати це кармою (відсилка до хейту Жирони), але це так. Для збірної звичайно мінус, втрачаємо сильну ланку до майбутнього Євро.
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+1
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PUMA
Iq11,а Миша выйдет ?
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Viktor Shuper
дуже здивований результатом, Сіті просто жахливо зіграв
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0
Fitness.sports
Хочу заметить у Членов прогресс есть. Они выше 12 места 🤣 и без Мудрика
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-1
pol-55
Почеттіно нафіга заміни робив,он Пеп не ламає гру,а так могли і не пропустити,той же Джексон *ціпляв* м*яч.
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-1
Pavel_i_CO
Свідєтєлі Мурзіка в шоці. От все не так для них. І Челсі не програло і Мішу, вкотре, не випустили на траву побігати 
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-1
_Tor78nado99rly_
Цікавий заголовок). Коли це нічия ФК "Челсі" з ФК "Ман Сіті" набула статусу сенсації?
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-2
Показать Скрыть 2 ответа
February 30
Сенсация была Челси - МС 4:4  и  МС - Кристал Пэлас 2:2.
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-5
Iigor6583
В другому таймі при рахунку 0:1 Почу потрібно було випустити Мудрика. При його швидкоті  міг би зробити погоду.
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-6
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