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Манчестер Сити
17.02.2024 19:30 - : -
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17 февраля 2024, 02:50 |
14
0

Манчестер Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 17 февраля в 19:30 по Киеву

17 февраля 2024, 02:50 |
14
0
Манчестер Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

17 февраля на «Этихад» пройдет матч 25-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» сыграет против «Челси». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда в прошлом году прибавила к перечню наград еще и звание лучшего клуба Земли, победив на Клубном чемпионате мира, а до этого - Суперкубок УЕФА и, главное, Лигу чемпионов. Таким образом, Гвардиола реализовал давнюю цель горожан и их амбициозных ближневосточных владельцев. Но сейчас находит для себя и своих подопечных новые вызовы. Безусловно, Холланд и компания попытаются сохранить Ушастого. Но неудачный отрезок в АПЛ в конце прошлого года вынуждает сейчас держаться в тонусе, ведя гонку с Ливерпулем и Арсеналом. Так что нужно настраиваться на победы в каждом туре, при том что есть параллельно выступления в кубке, да и на этой неделе стартовала Лига чемпионов, пусть и с Копенгагеном - там выиграли 3-1. В прошлом туре с Эвертоном за счет дубля Холанда получилось оформить уверенные 2-0.

Челси

Клуб успешен в формате поединков на вылет. Он уже пробился, пусть и не без приключений, в финал Кубка Лиги - там, правда, в соперниках будет Ливерпуль, так что с этой дистанции шансы на титул не выглядят весомыми. Кроме того, на прошлой неделе получилось выбить в другом подобном турнире, кубке Англии, крепкую Астон Виллу, быстро создав себе комфортный гандикап и удержав созданное преимущество. Но куда все девается в АПЛ? Недавно было сравнение текущих результатов в чемпионате с тем, что было год назад. Потратив летом пол миллиарда, пенсионеры фактически топтались на месте. В понедельник, играя против Кристал Пэлас, получилось выиграть. Но и тут проиграли первый тайм, а до 91-й счет оставался ничейным.

Статистика личных встреч

После успешного для синих финала Лиги чемпионов-2021 они проиграли при разных тренерах 6 раз кряду. И только в ноябре Палмер и компания оформили зрелищные 4-4 с обладателем требла.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут тут интриги. Рекомендуем ставить на то, что тут хозяева выиграют при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,89).

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Источник Sport.ua
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