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Англия
17 февраля 2024, 23:15 | Обновлено 17 февраля 2024, 23:31
752
0

ГВАРДИОЛА о матче с Челси: «Я разочарован таким результатом»

Наставник «горожан» прокомментировал матч с «пенсионерами»

17 февраля 2024, 23:15 | Обновлено 17 февраля 2024, 23:31
752
0
ГВАРДИОЛА о матче с Челси: «Я разочарован таким результатом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал поединок 25-го тура АПЛ против лондонского «Челси» (1:1).

«Мы знали, что матч с «Челси» будет сложной задачей для нас. Это была хорошая игра.

Во втором тайме мы сыграли невероятно. Первый тайм был не на нашем уровне, но чтобы конкурировать с такими командами, нужно играть 90 минут, а не только один тайм.

Далее мы играем во вторник и будем стараться набрать очки. Я разочарован результатом. Мы сделали все, что могли сегодня», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» после матча с «Челси» занимает третье место АПЛ с 53 очками, уступая «Арсеналу» два очка и «Ливерпулю» - четыре. У «горожан» также есть еще одна игра в запасе.

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Источник BBC
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