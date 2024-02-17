ГВАРДИОЛА о матче с Челси: «Я разочарован таким результатом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал поединок 25-го тура АПЛ против лондонского «Челси» (1:1).

«Мы знали, что матч с «Челси» будет сложной задачей для нас. Это была хорошая игра.

Во втором тайме мы сыграли невероятно. Первый тайм был не на нашем уровне, но чтобы конкурировать с такими командами, нужно играть 90 минут, а не только один тайм.

Далее мы играем во вторник и будем стараться набрать очки. Я разочарован результатом. Мы сделали все, что могли сегодня», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» после матча с «Челси» занимает третье место АПЛ с 53 очками, уступая «Арсеналу» два очка и «Ливерпулю» - четыре. У «горожан» также есть еще одна игра в запасе.