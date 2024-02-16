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16 февраля 2024, 22:46 | Обновлено 16 февраля 2024, 22:47
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Манчестер Сити – Челси. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 25 тура Английской Премьер-лиги

16 февраля 2024, 22:46 | Обновлено 16 февраля 2024, 22:47
108
0
Манчестер Сити – Челси. Текстовая трансляция матча
twitter.com/ChelseaFC

В субботу, 17 февраля, состоится поединок 25 тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси». Матч состоится в Манчестере на «Этихад Стэдиум», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Манчестер Сити» занимает второе место турнирной таблицы, на два очка отставая от «Ливерпуля». Команда Хосепа Гвардиолы выиграла шесть предыдущих матчей своего национального чемпионата, а на этой неделе в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде разобралась с «Копенгагеном» (3:1). «Челси» в текущем сезоне изрядно лихорадит. К лондонскому клубу приковано повышенное внимание украинских болельщиков, ведь за «синих» выступает наш соотечественник Михаил Мудрик. Но пока украинец не может раскрыть свой талант в составе команды Маурисио Почеттино. В прошлом туре «Челси» одержал гостевую победу над «Кристал Пэлас» (3:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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