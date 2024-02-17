Брентфорд без Ярмолюка уступил Ливерпулю. Красные уходят в отрыв

Ливерпуль в первом матче очередного тура чемпионата Англии на выезде обыграл Брентфорд со счетом 4:1. Команда Юргена Клоппа контролировала ход встречи и вела в три мяча, но в конце лидер соперника Айван Тони успел забить один гол, что на исход встречи не повлияло.

Развить успех Брентфорду не удалось. Украинский хавбек Егор Ярмолюк провел матч в запасе.

Ливерпуль лидирует с 57 очками. У Манчестер Сити на 5 пунктов меньше и два матча в запасе. Сегодня манчестерская команда сыграет с Челси.

Чемпионат Англии. 25-й тур

Брентфорд – Ливерпуль 1:4

Голы: Тони, 75 – Нуньес, 35, Макаллистер, 55, Салах, 68, Гакпо, 84

Брентфорд: Флеккен, Коллинс, Айер, Ми, Рослев (Льюис-Поттер, 63), Йенсен, Норгаард (Онейка, 63), Янельт, Регилон (Годдос, 85), Мопей (Висса, 63), Тони

Ливерпуль: Келлехер, Брэдли (Гомес, 83), Конате, ван Дейк, Робертсон, Эндо, Макаллистер (Эллиотт, 83), Джонс (Гравенбах, 34), Диас, Нуньес (Гакпо, 46), Жота (Салах, 44)