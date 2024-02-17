17 февраля на «Брентфорд Комьюнити» пройдет матч 25-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брентфорд» сыграет против «Ливерпуля». Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Брентфорд

Команда проводит крайне непростой для себя сезон. Явно было проще как в дебютном розыгрыше Премьер-Лиге, 2021/2022, и особенно в следующем цикле, когда пчелки даже периодически к зоне еврокубков приближались. Сейчас же подопечные Томаса Франка явно застряли в нижней части таблицы, и хорошо, что хватает пока что более слабых противников. Козырем, что должен был помочь, считалось завершение длительной дисквалификации Тоуни. Айвен и правда начал сразу забивать. Но если прямого конкурента, Ноттингем Форест, получилось выиграть, то потом были уж очень сильные противники, Тоттенхэм с Манчестер Сити, которым проигрывали. Но после этого, собравшись, выиграли 2-0 на поле Вулверхэмптона.

Ливерпуль

Клуб отсчитывает последние месяцы работы на Энфилде Клоппа. Юрген точно сумел обеспечить подъем своих подопечных после неудачного прошлого сезона. Но немец хочет покинуть Туманный Альбион с новыми трофеями. Его подопечные считаются фаворитом в Лиге Европы и уже дошли до финала Кубка Лиги, неплохо смотрятся и в другом кубковом формате. Но, главное, к февралю получилось подойти в статусе единоличного лидера и в АПЛ. Вот только после ряда побед было поражение одному из главных преследователей, Арсенала, при грубейшей ошибке ван Дейка и Алиссона. Бернли тоже позволили сровнять в раздевалку. Но тут уж очень слаб был противник, так что все закончилось уверенной, 3-1, победой фаворита.

Статистика личных встреч

Прошлые домашние турниры были удачны для пчелок. Дебютант осенью 2021-го года свел матч вничью 3-3, а в январе прошлого года даже обыграли 3-1 красных. На выезде они только проигрывали, причем неизменно сухо. Сейчас, в первом круге, был разгром 3-0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в хозяев. Вряд ли они проведут второй сильный поединок кряду - верим в победу гостей (коэффициент - 1,6).