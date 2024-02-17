В субботу, 17 февраля, состоялся матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Брентфорд» и «Ливерпуль».

Гости одержали убедительную победу со счетом 4:1. Голы за красных забивали Нуньес, Макаллистер, Салах и Гакпо. Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Яромлюк наблюдал за игрой со скамейки для запасных.

Чемпионат Англии. 25-й тур

Брентфорд – Ливерпуль – 1:4

Голы: Тони, 75 – Нуньес, 35, Макаллистер, 55, Салах, 68, Гакпо, 84

Видеообзор матча