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Чемпионат Англии
Брентфорд
17.02.2024 14:30 – FT 1 : 4
Ливерпуль
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Англия
17 февраля 2024, 18:26 | Обновлено 17 февраля 2024, 18:35
76
0

Бренфорд – Ливерпуль – 1:4. Красные мчатся за титулом. Видео голов и обзор

Смотрите обзор матча 25-го тура АПЛ

17 февраля 2024, 18:26 | Обновлено 17 февраля 2024, 18:35
76
0
Бренфорд – Ливерпуль – 1:4. Красные мчатся за титулом. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

В субботу, 17 февраля, состоялся матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Брентфорд» и «Ливерпуль».

Гости одержали убедительную победу со счетом 4:1. Голы за красных забивали Нуньес, Макаллистер, Салах и Гакпо. Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Яромлюк наблюдал за игрой со скамейки для запасных.

Чемпионат Англии. 25-й тур

Брентфорд – Ливерпуль – 1:4
Голы: Тони, 75 – Нуньес, 35, Макаллистер, 55, Салах, 68, Гакпо, 84

Видеообзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тони (Брентфорд).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
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Источник Sport.ua
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