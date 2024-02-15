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Чемпионат Англии
Брентфорд
17.02.2024 14:30 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 февраля 2024, 11:45 |
80
0

Брентфорд – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 февраля в 14:30 матч чемпионата Англии

15 февраля 2024, 11:45 |
80
0
Брентфорд – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Брентфорд – Ливерпуль

В субботу, 17 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Брентфорд – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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