В субботу, 17 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Брентфорд – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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