Англия15 февраля 2024, 11:45 |
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Брентфорд – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 февраля в 14:30 матч чемпионата Англии
15 февраля 2024, 11:45 |
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В субботу, 17 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Брентфорд – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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