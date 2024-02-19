Эвертон сыграл вничью с Кристал Пэлас. Гости забили из-под Миколенко
«Ириски» догнали «Лутон Таун» и формально покинули зону вылета АПЛ
В матче 25-го тура чемпионата Англии «Эвертон» и «Кристал Пэлас» не определили победителя (1:1).
В игре, которая прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, счет открыл форвард гостей Джордан Айю во втором тайме.
Он поразил ворота дальним ударом из-под украинского защитника Виталия Миколенко, который провел на поле весь матч без замен.
В концовке встречи Амаду Онана принес хозяевам поля ничью (1:1).
«Ириски» набрали 20 очков, догнали «Лутон Таун» и формально покинули зону вылета АПЛ (17-е место). «Кристал Пэлас» идет на 15-й позиции (25 очков).
АПЛ. 25-й тур, 20 февраля
Эвертон – Кристал Пэлас – 1:1
Голы: Амаду Онана, 84 – Джордан Айю, 66
Эвертон: Пикфорд, Янг (Харрисон, 66), Годфри, Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Гуйе (Онана, 66), Дукуре (Бету, 72), Гарнер, Калверт-Льюин, Макнил.
Кристал Пэлас: Джонстон, Муньос, Уорд, Андерсен, Ричардс, Митчелл, Лерма, Уортон (Озо, 88), Айю, Эдуар (Ахамада, 72), Матета.
Предупреждения: Айю, 87, Лерма, 90+4.
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
Фотогалерея: Виталий Миколенко
События матча
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