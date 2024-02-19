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Чемпионат Англии
Эвертон
19.02.2024 22:00 – FT 1 : 1
Кристал Пэлас
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Англия
19 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 20 февраля 2024, 01:26
366
2

Эвертон сыграл вничью с Кристал Пэлас. Гости забили из-под Миколенко

«Ириски» догнали «Лутон Таун» и формально покинули зону вылета АПЛ

19 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 20 февраля 2024, 01:26
366
2
Эвертон сыграл вничью с Кристал Пэлас. Гости забили из-под Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Айю и Виталий Миколенко

В матче 25-го тура чемпионата Англии «Эвертон» и «Кристал Пэлас» не определили победителя (1:1).

В игре, которая прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, счет открыл форвард гостей Джордан Айю во втором тайме.

Он поразил ворота дальним ударом из-под украинского защитника Виталия Миколенко, который провел на поле весь матч без замен.

В концовке встречи Амаду Онана принес хозяевам поля ничью (1:1).

«Ириски» набрали 20 очков, догнали «Лутон Таун» и формально покинули зону вылета АПЛ (17-е место). «Кристал Пэлас» идет на 15-й позиции (25 очков).

АПЛ. 25-й тур, 20 февраля

Эвертон – Кристал Пэлас – 1:1

Голы: Амаду Онана, 84 – Джордан Айю, 66

Эвертон: Пикфорд, Янг (Харрисон, 66), Годфри, Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Гуйе (Онана, 66), Дукуре (Бету, 72), Гарнер, Калверт-Льюин, Макнил.

Кристал Пэлас: Джонстон, Муньос, Уорд, Андерсен, Ричардс, Митчелл, Лерма, Уортон (Озо, 88), Айю, Эдуар (Ахамада, 72), Матета.

Предупреждения: Айю, 87, Лерма, 90+4.

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Фотогалерея: Виталий Миколенко

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Амаду Онана (Эвертон).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Джордан Айю (Кристал Пэлас).
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Источник Sport.ua
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Первый Среди Равных
Кого ще обігрувати вдома, як не одного з конкурентів за право залишитися в еліті? 
Та куди там, лише врятували нічию. 
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