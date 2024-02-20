ДАЙЧ: «Очень трудно выиграть ту игру, которую нужно выиграть»

Главный тренер английского «Эвертона» Шон Дайч оценил ничью своей команды с «Кристал Пэлас» (1:1) в матче 25 тура АПЛ.

«У соперников на трибунах сидит новый тренер, мы все знаем, как это часто работает, у них была острота. Во втором тайме они забили отличный гол из ничего, и мы очень хорошо ответили на это. Мы вели игру, задавали темп, создавали моменты в общем. Мы представляли угрозу во время стандартов, во время которых мы наконец забили, и я считаю, что второй тайм был намного лучше.

Нервная атмосфера? Иногда это менталитет, труднее всего выиграть тот бой, который, по мнению всех, нужно выиграть. Мы должны развиваться с этим. За мое короткое время здесь, а некоторые игроки были здесь уже давно, зрители ожидают многого, и во втором тайме были признаки того, что мы сделали то, чего от нас ждут.

Это можно назвать «давайте смелее владеть мячом, задавать больше вопросов сопернику». Мы пропустили неудачный гол с нашей точки зрения, но во втором тайме было много хорошего. Наш менталитет был ключевым в последние несколько недель и будет развиваться.

Шансы Калверт-Льюина? Он упорно работает над своей игрой, с каждой неделей он становится сильнее в ключевых областях. Все, что я хочу сделать – это увидеть его в ключевых областях, потому что самое трудное – это забить в ворота. Он показывает сильные результаты. Первый тайм был неудачным, но второй тайм был гораздо лучше.

Апелляция по лишению очков? Я не знаю даты, мы просто ждем. Во благо футбола, я думаю, это должно быть скорее для всех. Я не думаю, что кто-то хочет, чтобы их тянули, что бы это ни было, давайте продолжим. Однако это не в моих руках», – сказал Дайч.