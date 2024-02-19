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Эвертон
19.02.2024 22:00 - : -
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Англия
19 февраля 2024, 02:21 |
38
0

Эвертон – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 19 февраля в 22:00 по Киеву

19 февраля 2024, 02:21 |
38
0
Эвертон – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

19 февраля на «Гудисон Парк» пройдет матч 25-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Эвертон» сыграет против «Кристал Пэлас». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Эвертон

Команда за последние годы привыкла к постоянной борьбе за выживание. В самом прямом смысле и до последних туров. В 2022-м ее от падения в Чемпионшип спас Лампард, по ходу прошлого розыгрыша его сменил Дайш, и успел набрать достаточно очков. Но сейчас ситуация сложилась максимально угрожающая. Причем работа Шона дает эффект, ириски прибавили - но у них отобрали 10 очков за нарушения финансового фэйр-плея. Это выглядит приговором, но к чести синих они пытаются сражаться. И отбирали очки у Астон Виллы, Фулхэма и даже Тоттенхэма. Но в прошлом туре у Миколенко и компании был уж очень сложный соперник, Манчестер Сити, в котором не вовремя проснулся Холланд, забивший впервые с осени. Что же, сейчас явно нужно что-то набирать, и лучше не 1 балл, а сразу 3.

Кристал Пэлас

Клуб в целом остается верен себе. Все тот же Ходжсон на тренерском посту (он вернулся как раз год назад после полуторалетних попыток Патрика Виейра что-то изменить), уже привычная игра, которая не позволяет хотя бы на что-то претендовать, но приносит достаточно очков, чтобы лондонский клуб держался над опасной зоной. Сейчас орлы не в лучшей форме даже по своим скромным критериям, но при этом им везет, что есть достаточно явно более слабых соперников (январь закончили, выиграв перестрелку 3-2 как раз у Шеффилд Юнайтед), да и штраф для Эвертона может стать решающим. Но очки нужно все равно набирать, и это чуть не получилось с Челси. Не дотянули, пропустив дважды в дополнительные минуты и закончив 1-3.

Статистика личных встреч

Все, что получилось у лондонских стекольщиков в 6 последних очных поединка, это дважды свести поединки вничью, проиграв все остальное.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что более мотивированные хозяева добьются максимального успеха. Согласимся и поставим на победу Миколенко и компании (коэффициент - 1,71).

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Источник Sport.ua
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