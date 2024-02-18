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Чемпионат Англии
Эвертон
19.02.2024 22:00 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 февраля 2024, 12:48 |
119
0

Эвертон – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 февраля в 22:00 матч чемпионата Англии

18 февраля 2024, 12:48 |
119
0
Эвертон – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В понедельник, 19 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Кристал Пэлас».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Эвертон – Кристал Пелес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Кристал Пэлас Эвертон Виталий Миколенко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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