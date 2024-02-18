В понедельник, 19 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Кристал Пэлас».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Эвертон – Кристал Пелес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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